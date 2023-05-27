Mash: ВСУ обстреливают Белгородскую область из РСЗО

В результате обстрелов есть пострадавшие, сообщают СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины ведут обстрел Белгородской области. По предварительным данным, из ракетной системы залпового огня (РСЗО) обстреливается населенный пункт Шебекино.
«ВСУ обстреливают Шебекино Белгородской области из РСЗО. Один из снарядов упал рядом с ледовым дворцом», — сообщает Mash.
По информации издания, есть пострадавшие. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ на него ожидается.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах Шебекинского района. По его данным, повреждены частные дома, пострадали мирные жители.
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