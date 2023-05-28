28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В пермском муниципалитете впервые за 12 лет сменился мэр

Главой Ильинского округа стал Виталий Пепеляев
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей областного военкомата. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, засадение
Виталий Пепеляев с февраля исполнял обязанности главы Фото:

Главой Ильинского округа в Пермском крае стал вице-мэр местной администрации Виталий Пепеляев. На заседании думы депутаты поддержали его кандидатуру, сообщает telegram-канал «На местах». Он сменил на этом посту Анатолия Красноборова, который занимал должность главы с 2011 года.

«Главой Ильинского округа стал первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев. Он приступит к обязанностям с 30 мая», — говорится в сообщении.

Анатолий Красноборов ушел по собственному желанию в феврале 2023 года. После его ухода обязанности главы исполнял Виталий Пепеляев. В Пермском крае с начала года проходит кампания по ротации мэров.

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Главой Ильинского округа в Пермском крае стал вице-мэр местной администрации Виталий Пепеляев. На заседании думы депутаты поддержали его кандидатуру, сообщает telegram-канал «На местах». Он сменил на этом посту Анатолия Красноборова, который занимал должность главы с 2011 года. «Главой Ильинского округа стал первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев. Он приступит к обязанностям с 30 мая», — говорится в сообщении. Анатолий Красноборов ушел по собственному желанию в феврале 2023 года. После его ухода обязанности главы исполнял Виталий Пепеляев. В Пермском крае с начала года проходит кампания по ротации мэров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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