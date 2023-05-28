В пермском муниципалитете впервые за 12 лет сменился мэр

Главой Ильинского округа стал Виталий Пепеляев

29 мая 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Виталий Пепеляев с февраля исполнял обязанности главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главой Ильинского округа в Пермском крае стал вице-мэр местной администрации Виталий Пепеляев. На заседании думы депутаты поддержали его кандидатуру, сообщает telegram-канал «На местах». Он сменил на этом посту Анатолия Красноборова, который занимал должность главы с 2011 года. «Главой Ильинского округа стал первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев. Он приступит к обязанностям с 30 мая», — говорится в сообщении. Анатолий Красноборов ушел по собственному желанию в феврале 2023 года. После его ухода обязанности главы исполнял Виталий Пепеляев. В Пермском крае с начала года проходит кампания по ротации мэров.

Главой Ильинского округа в Пермском крае стал вице-мэр местной администрации Виталий Пепеляев. На заседании думы депутаты поддержали его кандидатуру, сообщает telegram-канал «На местах». Он сменил на этом посту Анатолия Красноборова, который занимал должность главы с 2011 года. «Главой Ильинского округа стал первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев. Он приступит к обязанностям с 30 мая», — говорится в сообщении. Анатолий Красноборов ушел по собственному желанию в феврале 2023 года. После его ухода обязанности главы исполнял Виталий Пепеляев. В Пермском крае с начала года проходит кампания по ротации мэров.