В пермском муниципалитете впервые за 12 лет сменился мэр

Главой Ильинского округа в Пермском крае стал вице-мэр местной администрации Виталий Пепеляев. На заседании думы депутаты поддержали его кандидатуру, сообщает telegram-канал «На местах». Он сменил на этом посту Анатолия Красноборова, который занимал должность главы с 2011 года.
«Главой Ильинского округа стал первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев. Он приступит к обязанностям с 30 мая», — говорится в сообщении.
Анатолий Красноборов ушел по собственному желанию в феврале 2023 года. После его ухода обязанности главы исполнял Виталий Пепеляев. В Пермском крае с начала года проходит кампания по ротации мэров.
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