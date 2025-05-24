24 мая 2025

Рядом с Центральным рынком Перми начали сносить киоски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возле Центрального рынка в Перми сносят киоски
Возле Центрального рынка в Перми сносят киоски Фото:

В Перми на Колхозной площади начался снос киосков возле Центрального рынка. Работы уже ведутся напротив центрального входа.

«На Колхозной площади начали сносить киоски и павильоны. Работы ведутся на улице Попова напротив центрального входа на рынок. Этим занимаются несколько рабочих», — сообщает «КП Пермь».

В феврале 2025 года URA.RU сообщало, что на Центральном рынке Перми проинспектировано девять кварталов и зафиксировано 28 нарушений. Значительная часть участков, выделенных под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на Колхозной площади начался снос киосков возле Центрального рынка. Работы уже ведутся напротив центрального входа. «На Колхозной площади начали сносить киоски и павильоны. Работы ведутся на улице Попова напротив центрального входа на рынок. Этим занимаются несколько рабочих», — сообщает «КП Пермь». В феврале 2025 года URA.RU сообщало, что на Центральном рынке Перми проинспектировано девять кварталов и зафиксировано 28 нарушений. Значительная часть участков, выделенных под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...