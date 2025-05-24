Рядом с Центральным рынком Перми начали сносить киоски

Возле Центрального рынка в Перми сносят киоски
В Перми на Колхозной площади начался снос киосков возле Центрального рынка. Работы уже ведутся напротив центрального входа.
«На Колхозной площади начали сносить киоски и павильоны. Работы ведутся на улице Попова напротив центрального входа на рынок. Этим занимаются несколько рабочих», — сообщает «КП Пермь».
В феврале 2025 года URA.RU сообщало, что на Центральном рынке Перми проинспектировано девять кварталов и зафиксировано 28 нарушений. Значительная часть участков, выделенных под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности.
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