Родители пермских школьников рассказали, сколько готовы потратить на выпускной

Родители пермских выпускников в этом году планируют потратить в среднем 12 тысяч рублей на праздник для девятиклассников и 17 тысяч — для одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob
«Родители пермских школьников рассказали, сколько средств планируют потратить на организацию выпускных вечеров в этом году. Средние расходы на праздник для девятиклассника составляют 12 тысяч рублей, тогда как для одиннадцатиклассника эта сумма возрастает до 17 тысяч рублей», — сказано в исследовании.
Особую статью расходов составляет праздничная одежда. Для юношей-девятиклассников средняя стоимость наряда составляет 17,5 тысяч рублей, для одиннадцатиклассников — 19 тысяч. Девушки тратят на выпускные платья 16 и 20 тысяч рублей соответственно.
При этом каждый четвертый родитель девятиклассника (23%) и каждый шестой родитель выпускника (16%) вообще не планируют приобретать специальную одежду для торжества. Среди девушек такой подход встречается реже — только 7% выпускниц обойдутся без праздничного наряда.
Исследование показало, что не все школьники будут посещать выпускные мероприятия. 8% родителей девятиклассников и 2% родителей выпускников сообщили, что их дети праздновать не станут.
Ранее URA.RU рассказывало, что более половины родителей старшеклассников в Перми оплачивают своим детям занятия с репетиторами. На дополнительные образовательные услуги семьи тратят до 5000 рублей в неделю
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