23 мая 2025

Родители пермских школьников рассказали, сколько готовы потратить на выпускной

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание со школой обойдется в Перми в среднем в 12 тысяч рублей
Прощание со школой обойдется в Перми в среднем в 12 тысяч рублей Фото:

Родители пермских выпускников в этом году планируют потратить в среднем 12 тысяч рублей на праздник для девятиклассников и 17 тысяч — для одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob

«Родители пермских школьников рассказали, сколько средств планируют потратить на организацию выпускных вечеров в этом году. Средние расходы на праздник для девятиклассника составляют 12 тысяч рублей, тогда как для одиннадцатиклассника эта сумма возрастает до 17 тысяч рублей», — сказано в исследовании.

Особую статью расходов составляет праздничная одежда. Для юношей-девятиклассников средняя стоимость наряда составляет 17,5 тысяч рублей, для одиннадцатиклассников — 19 тысяч. Девушки тратят на выпускные платья 16 и 20 тысяч рублей соответственно.

При этом каждый четвертый родитель девятиклассника (23%) и каждый шестой родитель выпускника (16%) вообще не планируют приобретать специальную одежду для торжества. Среди девушек такой подход встречается реже — только 7% выпускниц обойдутся без праздничного наряда.

Исследование показало, что не все школьники будут посещать выпускные мероприятия. 8% родителей девятиклассников и 2% родителей выпускников сообщили, что их дети праздновать не станут.

Ранее URA.RU рассказывало, что более половины родителей старшеклассников в Перми оплачивают своим детям занятия с репетиторами. На дополнительные образовательные услуги семьи тратят до 5000 рублей в неделю

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Родители пермских выпускников в этом году планируют потратить в среднем 12 тысяч рублей на праздник для девятиклассников и 17 тысяч — для одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob «Родители пермских школьников рассказали, сколько средств планируют потратить на организацию выпускных вечеров в этом году. Средние расходы на праздник для девятиклассника составляют 12 тысяч рублей, тогда как для одиннадцатиклассника эта сумма возрастает до 17 тысяч рублей», — сказано в исследовании. Особую статью расходов составляет праздничная одежда. Для юношей-девятиклассников средняя стоимость наряда составляет 17,5 тысяч рублей, для одиннадцатиклассников — 19 тысяч. Девушки тратят на выпускные платья 16 и 20 тысяч рублей соответственно. При этом каждый четвертый родитель девятиклассника (23%) и каждый шестой родитель выпускника (16%) вообще не планируют приобретать специальную одежду для торжества. Среди девушек такой подход встречается реже — только 7% выпускниц обойдутся без праздничного наряда. Исследование показало, что не все школьники будут посещать выпускные мероприятия. 8% родителей девятиклассников и 2% родителей выпускников сообщили, что их дети праздновать не станут. Ранее URA.RU рассказывало, что более половины родителей старшеклассников в Перми оплачивают своим детям занятия с репетиторами. На дополнительные образовательные услуги семьи тратят до 5000 рублей в неделю
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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