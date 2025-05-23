23 мая 2025

В зоне СВО бойцы из Пермского края сделали из советского танка машину эвакуации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За основу взяли ходовую часть танка первого послевоенного поколения (архивное фото)
За основу взяли ходовую часть танка первого послевоенного поколения (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне конфликта военнослужащие из Прикамья превратили советский танк Т-62 в машину эвакуации. Об этом сообщили военкоры региона.

«Пришлось убрать башню. Чтобы техника приносила пользу, умельцы Пермского края (коих у нас не счесть) из танка сделали машину эвакуации. Навесили самодельный „мангал“ и — боевая машина снова в строю», — передают авторы telegram-канала «Победа. Пермский край».

Т-62 (объект 166) приняли на вооружение Советской Армии в 1961 году. Техника производилась в СССР с 1962 по 1975 годы. Считается, что это первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием и массой среднего танка (37 тонн) при высоком уровне бронирования.

Снимок был сделан на артемовском направлении
Снимок был сделан на артемовском направлении
Фото:

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В зоне конфликта военнослужащие из Прикамья превратили советский танк Т-62 в машину эвакуации. Об этом сообщили военкоры региона. «Пришлось убрать башню. Чтобы техника приносила пользу, умельцы Пермского края (коих у нас не счесть) из танка сделали машину эвакуации. Навесили самодельный „мангал“ и — боевая машина снова в строю», — передают авторы telegram-канала «Победа. Пермский край». Т-62 (объект 166) приняли на вооружение Советской Армии в 1961 году. Техника производилась в СССР с 1962 по 1975 годы. Считается, что это первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием и массой среднего танка (37 тонн) при высоком уровне бронирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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