В зоне конфликта военнослужащие из Прикамья превратили советский танк Т-62 в машину эвакуации. Об этом сообщили военкоры региона.
«Пришлось убрать башню. Чтобы техника приносила пользу, умельцы Пермского края (коих у нас не счесть) из танка сделали машину эвакуации. Навесили самодельный „мангал“ и — боевая машина снова в строю», — передают авторы telegram-канала «Победа. Пермский край».
Т-62 (объект 166) приняли на вооружение Советской Армии в 1961 году. Техника производилась в СССР с 1962 по 1975 годы. Считается, что это первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием и массой среднего танка (37 тонн) при высоком уровне бронирования.
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