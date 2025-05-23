23 мая 2025

Летний фестиваль «Выходные на набережной» объединит два района Перми

Закамск станет новой площадкой для фестиваля «Выходные на набережной»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль пройдет на обеих берегах Камы
Фестиваль пройдет на обеих берегах Камы Фото:

Впервые фестиваль «Выходные на набережной» пройдет не только в Ленинском, но и в Кировском районе Перми. С июня по сентябрь жителей Закамска ждут концерты, фестивали и другие события на новой набережной. Об этом сообщается на сайте мэрии. 

«В этом году фестиваль „Выходные на набережной“ впервые пройдет не только на центральной набережной Перми, но и в Кировском районе. С 1 июня по 14 сентября в Закамске состоится серия мероприятий под названием „Выходные на набережной. Закамск — место силы“ (0+)», — рассказали в городской администрации. 

Основная цель проекта — создать новую точку притяжения для жителей Кировского района и всех пермяков. События фестиваля пройдут на набережной Закамска и близлежащих локациях: ДК им. С.М. Кирова, сквере у ДК, скейт-парке, Центре детского творчества «Исток» и народном музее Закамска.

Откроется фестиваль 1 июня в 16:00 Большим хоровым собором. Сводный детский хор и камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова исполнят произведения пермского композитора Евгения Крылатова. В программе также выступления ансамблей «Воскресение», «Ярмарка», проекта «Три балалайки» и других коллективов. Завершится день танцевальным DJ-сетом.

12 июня мероприятия будут посвящены Дню города и Дню России. Флагманским событием станет фестиваль «Причал», который пройдет 26 и 27 июля на территории Кировского района и судостроительного завода «Пермская судоверфь».

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Впервые фестиваль «Выходные на набережной» пройдет не только в Ленинском, но и в Кировском районе Перми. С июня по сентябрь жителей Закамска ждут концерты, фестивали и другие события на новой набережной. Об этом сообщается на сайте мэрии.  «В этом году фестиваль „Выходные на набережной“ впервые пройдет не только на центральной набережной Перми, но и в Кировском районе. С 1 июня по 14 сентября в Закамске состоится серия мероприятий под названием „Выходные на набережной. Закамск — место силы“ (0+)», — рассказали в городской администрации.  Основная цель проекта — создать новую точку притяжения для жителей Кировского района и всех пермяков. События фестиваля пройдут на набережной Закамска и близлежащих локациях: ДК им. С.М. Кирова, сквере у ДК, скейт-парке, Центре детского творчества «Исток» и народном музее Закамска. Откроется фестиваль 1 июня в 16:00 Большим хоровым собором. Сводный детский хор и камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова исполнят произведения пермского композитора Евгения Крылатова. В программе также выступления ансамблей «Воскресение», «Ярмарка», проекта «Три балалайки» и других коллективов. Завершится день танцевальным DJ-сетом. 12 июня мероприятия будут посвящены Дню города и Дню России. Флагманским событием станет фестиваль «Причал», который пройдет 26 и 27 июля на территории Кировского района и судостроительного завода «Пермская судоверфь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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