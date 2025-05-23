Приговор по делу о гибели девочки в колодце в Пермском крае оставлен без изменений

Пермский краевой суд подтвердил условный срок директору муниципального учреждения, признанному виновным в халатности, которая привела к гибели 6-летней девочки в заброшенном пожарном колодце в 2022 году. Апелляционная жалоба обвиняемого была отклонена.
«Пермский краевой суд оставил без изменений приговор директору МКУ „Управление по обеспечению первичных мер пожарной безопасности“ Николаю Исакову, признанному виновным в халатности, повлекшей смерть 6-летней девочки. Трагедия произошла в августе 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки, когда ребенок провалился в заброшенный пожарный колодец», — сообщает издание «КП-Пермь».
В своей апелляционной жалобе Исаков утверждал, что обслуживание бесхозных колодцев не входило в его должностные обязанности и на эти цели не выделялось финансирование. Однако краевой суд не нашел оснований для изменения приговора.
Сначала по подозрению в убийстве был задержан местный житель с криминальным прошлым, однако следствие пришло к выводу о несчастном случае. Уголовное дело в отношении Исакова было возбуждено лишь в июле 2023 года. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
При этом проблема заброшенных колодцев в поселке до сих пор не решена. Как сообщает «КП-Пермь», по данным на 2025 год, большинство опасных объектов остаются открытыми. Администрация Чусовского округа зарегистрировала 13 бесхозных колодцев, которые планируется ликвидировать, однако, по словам матери погибшей девочки, работы ведутся крайне медленно. Результаты прокурорской проверки по этому факту до сих пор не обнародованы.
В августе 2022 года в Верхнечусовских городках пропала 6-летняя девочка. Спустя трое суток после пропажи ребенка, ее тело нашли в пожарном колодце. Следователи возбудили уголовное дело, расследование которого находилось на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.
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