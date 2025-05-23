23 мая 2025

Пермский омбудсмен сообщил о возвращении пермяков из украинского плена

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Пермяки скоро вернутся домой (архивное фото)
Пермяки скоро вернутся домой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись несколько пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Обмен пленными состоялся по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских. 

«Среди вернувшихся на Родину — уроженцы Пермского края: контрактники из Кунгура, Горнозаводска и Кудымкара. Родственники бойцов уже получили радостные вести. Так совпало, что сегодня у мамы одного из военнослужащих день рождения. Освобождение сына стало для нее лучшим подарком. Другой военнослужащий, чьи родные активно добивались его возвращения, также был включен в списки на обмен. Мы просили семью набраться терпения, и теперь большая семья наконец-то воссоединится», — рассказал Сапко на своей странице «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, в настоящее время освобожденные находятся в Подмосковье, где проходят медицинскую и психологическую реабилитацию в учреждениях Минобороны России. Следующие этапы обмена запланированы на 24 и 25 мая.

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В результате обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись несколько пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Обмен пленными состоялся по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских.  «Среди вернувшихся на Родину — уроженцы Пермского края: контрактники из Кунгура, Горнозаводска и Кудымкара. Родственники бойцов уже получили радостные вести. Так совпало, что сегодня у мамы одного из военнослужащих день рождения. Освобождение сына стало для нее лучшим подарком. Другой военнослужащий, чьи родные активно добивались его возвращения, также был включен в списки на обмен. Мы просили семью набраться терпения, и теперь большая семья наконец-то воссоединится», — рассказал Сапко на своей странице «ВКонтакте». По словам омбудсмена, в настоящее время освобожденные находятся в Подмосковье, где проходят медицинскую и психологическую реабилитацию в учреждениях Минобороны России. Следующие этапы обмена запланированы на 24 и 25 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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