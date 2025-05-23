Пермский омбудсмен сообщил о возвращении пермяков из украинского плена

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись несколько пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Обмен пленными состоялся по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских.
«Среди вернувшихся на Родину — уроженцы Пермского края: контрактники из Кунгура, Горнозаводска и Кудымкара. Родственники бойцов уже получили радостные вести. Так совпало, что сегодня у мамы одного из военнослужащих день рождения. Освобождение сына стало для нее лучшим подарком. Другой военнослужащий, чьи родные активно добивались его возвращения, также был включен в списки на обмен. Мы просили семью набраться терпения, и теперь большая семья наконец-то воссоединится», — рассказал Сапко на своей странице «ВКонтакте».
По словам омбудсмена, в настоящее время освобожденные находятся в Подмосковье, где проходят медицинскую и психологическую реабилитацию в учреждениях Минобороны России. Следующие этапы обмена запланированы на 24 и 25 мая.
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