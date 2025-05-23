В Пермском крае 23 мая на трассе М12 «Восток» участка Кострома-Шарья-Киров-Пермь на подъезде к поселку Ачит произошло смертельное ДТП — водитель иномарки сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем telegram-канале.
«ДТП произошло 23 мая 2025 года в 23:45 на 14-м километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в районе подъезда к поселку Ачит. 45-летний водитель Nissan Qashqai, двигавшийся со стороны Екатеринбурга в направлении Перми, совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте — справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм пешеход скончался на месте», — рассказали в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало, что трасса М-12 «Восток» участка Кострома-Шарья-Киров-Пермь на подъезде к поселку Ачит стала самой аварийной в Пермском крае. В 2024 году на этой автодороге произошло 6 ДТП.
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