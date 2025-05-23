23 мая 2025

Пермская прокуратура начала проверку после отравления пяти школьниц

Прокуратура Пермского края проводит проверку из-за распыления аэрозоля в школе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура подключались к проверке после инцидента с отравлением школьниц
Прокуратура подключались к проверке после инцидента с отравлением школьниц Фото:

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту инцидента с распылением аэрозольного баллончика в школе краевого центра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

«Органами прокуратуры края организована проверка причин и условий инцидента с распылением аэрозольного баллончика в образовательном учреждении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что результаты проверки находятся на особом контроле. По итогам работы будут приняты меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений. О подробностях происшествия и пострадавших в официальном сообщении не уточняется.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость. Пять девочек получили отравление средней тяжести и были доставлены в больницу. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все обстоятельства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пермского края начала проверку по факту инцидента с распылением аэрозольного баллончика в школе краевого центра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале. «Органами прокуратуры края организована проверка причин и условий инцидента с распылением аэрозольного баллончика в образовательном учреждении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре уточнили, что результаты проверки находятся на особом контроле. По итогам работы будут приняты меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений. О подробностях происшествия и пострадавших в официальном сообщении не уточняется. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость. Пять девочек получили отравление средней тяжести и были доставлены в больницу. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...