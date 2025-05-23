Пермская прокуратура начала проверку после отравления пяти школьниц

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту инцидента с распылением аэрозольного баллончика в школе краевого центра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
«Органами прокуратуры края организована проверка причин и условий инцидента с распылением аэрозольного баллончика в образовательном учреждении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что результаты проверки находятся на особом контроле. По итогам работы будут приняты меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений. О подробностях происшествия и пострадавших в официальном сообщении не уточняется.
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость. Пять девочек получили отравление средней тяжести и были доставлены в больницу. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все обстоятельства.
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