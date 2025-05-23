Для тысяч пермских школьников прозвучал последний звонок

Для пермских школьников прозвучал последний звонок. В Перми в 2025 году школы окончат почти 12,5 тысяч девятиклассников и около четырех тысяч одиннадцатиклассников. Мэр города Эдуард Соснин поздравил выпускников с завершением учебы.
«Дорогие выпускники! Пусть ваш дальнейший путь будет ярким и насыщенным. Не бойтесь пробовать новое, не останавливайтесь и цените тех, кто был с вами эти годы — ваших педагогов и друзей», — цитируют Соснина на официальном сайте Перми.
В администрации города также отметили, что традиционные «Последние звонки», совпадают с началом выпускных экзаменов. Для девятиклассников основной государственный экзамен стартовал 21 мая и продлится до 16 июня. Для выпускников 11-х классов основной период Единого государственного экзамена проходит с 23 мая по 11 июня, а резервные дни назначены с 16 июня по 4 июля.
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