23 мая 2025

Отели Кудымкара оформят свои номера в коми-пермяцком стиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из старейших кудымкарских гостиниц уже представила концепцию обновленного номера
Одна из старейших кудымкарских гостиниц уже представила концепцию обновленного номера Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) начали внедрять элементы коми-пермяцкого стиля в оформление номеров местных отелей. Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса 100-летия округа.

«Гостиница „Парма“ уже обновила интерьер одного из номеров, отразив в нем аутентичные черты национального быта», — цитирует своих собеседников «Коммерсант-Прикамье». Представители отеля объяснили, что подобные номера создают эффект полного погружения.

В ближайших планах — запустить еще два номера с элементами народного декора. В интерьерах используются подлинные предметы быта из деревень, а также орнаменты и цвета, характерные для коми-пермяцкой культуры.

В этом году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летний юбилей со дня образования. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил 2025-й — Годом коми-пермяцкого языка. URA.RU уже писало, что Кудымкар летом примет фестиваль уличных театров в рамках праздничных событий. 

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В Кудымкаре (Пермский край) начали внедрять элементы коми-пермяцкого стиля в оформление номеров местных отелей. Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса 100-летия округа. «Гостиница „Парма“ уже обновила интерьер одного из номеров, отразив в нем аутентичные черты национального быта», — цитирует своих собеседников «Коммерсант-Прикамье». Представители отеля объяснили, что подобные номера создают эффект полного погружения. В ближайших планах — запустить еще два номера с элементами народного декора. В интерьерах используются подлинные предметы быта из деревень, а также орнаменты и цвета, характерные для коми-пермяцкой культуры. В этом году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летний юбилей со дня образования. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил 2025-й — Годом коми-пермяцкого языка. URA.RU уже писало, что Кудымкар летом примет фестиваль уличных театров в рамках праздничных событий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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