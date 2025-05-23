В Кудымкаре (Пермский край) начали внедрять элементы коми-пермяцкого стиля в оформление номеров местных отелей. Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса 100-летия округа.
«Гостиница „Парма“ уже обновила интерьер одного из номеров, отразив в нем аутентичные черты национального быта», — цитирует своих собеседников «Коммерсант-Прикамье». Представители отеля объяснили, что подобные номера создают эффект полного погружения.
В ближайших планах — запустить еще два номера с элементами народного декора. В интерьерах используются подлинные предметы быта из деревень, а также орнаменты и цвета, характерные для коми-пермяцкой культуры.
В этом году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летний юбилей со дня образования. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил 2025-й — Годом коми-пермяцкого языка. URA.RU уже писало, что Кудымкар летом примет фестиваль уличных театров в рамках праздничных событий.
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