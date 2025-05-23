23 мая 2025

Бастрыкин заинтересовался состоянием Чусовского моста под Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки пожаловались Бастрыкину на ненадлежащее состояние транспортной инфраструктуры
Пермяки пожаловались Бастрыкину на ненадлежащее состояние транспортной инфраструктуры Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Денису Головкину доложить о результатах проверки по обращению местного жителя о ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в Добрянском округе. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета РФ.

«Поводом для проверки стало обращение жителя Пермского края в социальных сетях СК России. Он сообщил о длительном отсутствии мер по укреплению грунта, удерживающего Чусовской мост на автодороге „Пермь — Березники“. По словам заявителя, с осени прошлого года переправа начала разрушаться, а весной 2025 года под асфальтом произошло частичное обрушение насыпи с дорожными знаками и опорой фонарного столба. Местные жители опасаются за свою безопасность, однако, несмотря на проведенные ремонтные работы, нарушения не устранены», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю по доводам обращения начата процессуальная проверка. Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль исполнение поручения председателя, а также ход самой проверки. По итогам работы местное управление должно представить промежуточные результаты и принятое решение руководству федерального ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Чусовском мосту размыло насыпную дамбу и рухнула опора освещения. Строительством нового моста через реку Чусовую занималась столичная компания «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко. Сроки ввода сооружения в эксплуатацию неоднократно переносились.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Денису Головкину доложить о результатах проверки по обращению местного жителя о ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в Добрянском округе. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета РФ. «Поводом для проверки стало обращение жителя Пермского края в социальных сетях СК России. Он сообщил о длительном отсутствии мер по укреплению грунта, удерживающего Чусовской мост на автодороге „Пермь — Березники“. По словам заявителя, с осени прошлого года переправа начала разрушаться, а весной 2025 года под асфальтом произошло частичное обрушение насыпи с дорожными знаками и опорой фонарного столба. Местные жители опасаются за свою безопасность, однако, несмотря на проведенные ремонтные работы, нарушения не устранены», — говорится в сообщении ведомства. В Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю по доводам обращения начата процессуальная проверка. Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль исполнение поручения председателя, а также ход самой проверки. По итогам работы местное управление должно представить промежуточные результаты и принятое решение руководству федерального ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что на Чусовском мосту размыло насыпную дамбу и рухнула опора освещения. Строительством нового моста через реку Чусовую занималась столичная компания «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко. Сроки ввода сооружения в эксплуатацию неоднократно переносились.
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