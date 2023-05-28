Губернатор Артюхов отчитался о выполнении просьбы жителей ЯНАО

Артюхов: В Тарко-Сале начал работу аппарат МРТ

29 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Сегодня на Ямале работают уже шесть томографов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) начал работу аппарат МРТ. Об этом в своем telegram-канале сообщил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее жителям Тарко-Сале для обследования приходилось ездить в другие города. «В Тарко-Сале начал работу аппарат МРТ, приобрели его при поддержке „НОВАТЭК“. Томограф в прошлом году просили жители района во время Честного маршрута — им приходилось выезжать на обследования в Новый Уренгой или Ноябрьск за сотни километров», — написал глава региона. Артюхов добавил, что сегодня на Ямале работают уже шесть томографов. «К концу года появится еще один в Губкинском», — пообещал он.

В Тарко-Сале (ЯНАО) начал работу аппарат МРТ. Об этом в своем telegram-канале сообщил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее жителям Тарко-Сале для обследования приходилось ездить в другие города. «В Тарко-Сале начал работу аппарат МРТ, приобрели его при поддержке „НОВАТЭК“. Томограф в прошлом году просили жители района во время Честного маршрута — им приходилось выезжать на обследования в Новый Уренгой или Ноябрьск за сотни километров», — написал глава региона. Артюхов добавил, что сегодня на Ямале работают уже шесть томографов. «К концу года появится еще один в Губкинском», — пообещал он.