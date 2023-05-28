28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Губернатор Артюхов отчитался о выполнении просьбы жителей ЯНАО

Артюхов: В Тарко-Сале начал работу аппарат МРТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург
Сегодня на Ямале работают уже шесть томографов Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) начал работу аппарат МРТ. Об этом в своем telegram-канале сообщил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее жителям Тарко-Сале для обследования приходилось ездить в другие города.

«В Тарко-Сале начал работу аппарат МРТ, приобрели его при поддержке „НОВАТЭК“. Томограф в прошлом году просили жители района во время Честного маршрута — им приходилось выезжать на обследования в Новый Уренгой или Ноябрьск за сотни километров», — написал глава региона.

Артюхов добавил, что сегодня на Ямале работают уже шесть томографов. «К концу года появится еще один в Губкинском», — пообещал он.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) начал работу аппарат МРТ. Об этом в своем telegram-канале сообщил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее жителям Тарко-Сале для обследования приходилось ездить в другие города. «В Тарко-Сале начал работу аппарат МРТ, приобрели его при поддержке „НОВАТЭК“. Томограф в прошлом году просили жители района во время Честного маршрута — им приходилось выезжать на обследования в Новый Уренгой или Ноябрьск за сотни километров», — написал глава региона. Артюхов добавил, что сегодня на Ямале работают уже шесть томографов. «К концу года появится еще один в Губкинском», — пообещал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...