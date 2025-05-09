В посольстве РФ в США прошел «Бессмертный полк»

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В Вашингтоне два раза на месяц прошло шествие «Бессмертного полка» (архивное фото)
В Вашингтоне два раза на месяц прошло шествие «Бессмертного полка» (архивное фото) Фото:

На территории посольства Российской Федерации в Вашингтоне 9 мая состоялось шествие «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие российские дипломаты и члены их семей, соотечественники, представители посольств стран СНГ, а также учащиеся школы при дипломатической миссии.

«На территории Посольства России в США состоялось шествие „Бессмертного полка“ с участием Посла А.Н.Дарчиева и сотрудников дипмиссии, членов их семей, дипломатов ряда стран СНГ, российских журналистов и соотечественников. Собравшиеся почтили память своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны», — сообщила пресс-служба посольства России в США в своем telegram-канале. По словам, посла РФ в США Александра Дарчиева инициатива «Бессмертного полка» не позволяет предать забвению подвиг советского воина-освободителя и легендарной Красной армии, «сломавшей хребет нацистской машине смерти и спасшей народы Европы, где сегодня активно пытаются переписать историю».

В шествии приняли участие свыше 150 человек. Колонну возглавил посол РФ, который нес портреты двух братьев своего деда — Георгия Никитича Дарчиева и Григория Никитича Дарчиева. Во время акции звучали песни военных лет, а после шествия участники акции посадили памятные деревья на территории посольства в рамках международного проекта «Сад памяти».

Ранее, 3 мая, впервые с 2019 года в центре Вашингтона состоялось шествие «Бессмертного полка». Его участники пронесли по главной аллее американской столицы портреты своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, а также красные знамена. Колонна проследовала от Белого дома до мемориала Второй мировой войны.

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На территории посольства Российской Федерации в Вашингтоне 9 мая состоялось шествие «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие российские дипломаты и члены их семей, соотечественники, представители посольств стран СНГ, а также учащиеся школы при дипломатической миссии. «На территории Посольства России в США состоялось шествие „Бессмертного полка“ с участием Посла А.Н.Дарчиева и сотрудников дипмиссии, членов их семей, дипломатов ряда стран СНГ, российских журналистов и соотечественников. Собравшиеся почтили память своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны», — сообщила пресс-служба посольства России в США в своем telegram-канале. По словам, посла РФ в США Александра Дарчиева инициатива «Бессмертного полка» не позволяет предать забвению подвиг советского воина-освободителя и легендарной Красной армии, «сломавшей хребет нацистской машине смерти и спасшей народы Европы, где сегодня активно пытаются переписать историю». В шествии приняли участие свыше 150 человек. Колонну возглавил посол РФ, который нес портреты двух братьев своего деда — Георгия Никитича Дарчиева и Григория Никитича Дарчиева. Во время акции звучали песни военных лет, а после шествия участники акции посадили памятные деревья на территории посольства в рамках международного проекта «Сад памяти». Ранее, 3 мая, впервые с 2019 года в центре Вашингтона состоялось шествие «Бессмертного полка». Его участники пронесли по главной аллее американской столицы портреты своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, а также красные знамена. Колонна проследовала от Белого дома до мемориала Второй мировой войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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