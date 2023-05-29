Жителей ЯНАО напугал танк, который перевозили по городу. Фото

30 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В мэрии города горожанам объяснили, что танк перевозят на территорию военкомата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал танк, который перевозили по городу. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница, приложив фото техники. «Уж очень интересно, куда везут. Страшновато», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». Другие горожане в комментариях с негативом отнеслись к обеспокоенному сообщению автора. «Сколько в нашем городе идиотов. Вот от них действительно страшновато», — отметила Алина Давыдова. «Анонимные паникеры», — добавила Евлампия Апрельская. В мэрии города горожанам объяснили, что танк просто перевозят в другое место. «Идет ремонт здания военкомата, будет благоустроена прилегающая территория. Боевую машину, которая ранее находилась возле ОМВД, перевозят на территорию военкомата», — уточнили там. Жителей Лабытнанги заметили танк Фото: группа «Лабытнанги Info»

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал танк, который перевозили по городу. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница, приложив фото техники. «Уж очень интересно, куда везут. Страшновато», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». Другие горожане в комментариях с негативом отнеслись к обеспокоенному сообщению автора. «Сколько в нашем городе идиотов. Вот от них действительно страшновато», — отметила Алина Давыдова. «Анонимные паникеры», — добавила Евлампия Апрельская. В мэрии города горожанам объяснили, что танк просто перевозят в другое место. «Идет ремонт здания военкомата, будет благоустроена прилегающая территория. Боевую машину, которая ранее находилась возле ОМВД, перевозят на территорию военкомата», — уточнили там.