29 мая 2023
28 мая 2023

Жителей ЯНАО напугал танк, который перевозили по городу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, т34, танк, гусеница танка
В мэрии города горожанам объяснили, что танк перевозят на территорию военкомата Фото:

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал танк, который перевозили по городу. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница, приложив фото техники.

«Уж очень интересно, куда везут. Страшновато», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info».

Другие горожане в комментариях с негативом отнеслись к обеспокоенному сообщению автора. «Сколько в нашем городе идиотов. Вот от них действительно страшновато», — отметила Алина Давыдова. «Анонимные паникеры», — добавила Евлампия Апрельская.

В мэрии города горожанам объяснили, что танк просто перевозят в другое место. «Идет ремонт здания военкомата, будет благоустроена прилегающая территория. Боевую машину, которая ранее находилась возле ОМВД, перевозят на территорию военкомата», — уточнили там.

Жителей Лабытнанги заметили танк
Жителей Лабытнанги заметили танк
Фото:

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Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал танк, который перевозили по городу. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница, приложив фото техники. «Уж очень интересно, куда везут. Страшновато», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». Другие горожане в комментариях с негативом отнеслись к обеспокоенному сообщению автора. «Сколько в нашем городе идиотов. Вот от них действительно страшновато», — отметила Алина Давыдова. «Анонимные паникеры», — добавила Евлампия Апрельская. В мэрии города горожанам объяснили, что танк просто перевозят в другое место. «Идет ремонт здания военкомата, будет благоустроена прилегающая территория. Боевую машину, которая ранее находилась возле ОМВД, перевозят на территорию военкомата», — уточнили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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