Жителей Лабытнанги (ЯНАО) напугал танк, который перевозили по городу. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница, приложив фото техники.
«Уж очень интересно, куда везут. Страшновато», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info».
Другие горожане в комментариях с негативом отнеслись к обеспокоенному сообщению автора. «Сколько в нашем городе идиотов. Вот от них действительно страшновато», — отметила Алина Давыдова. «Анонимные паникеры», — добавила Евлампия Апрельская.
В мэрии города горожанам объяснили, что танк просто перевозят в другое место. «Идет ремонт здания военкомата, будет благоустроена прилегающая территория. Боевую машину, которая ранее находилась возле ОМВД, перевозят на территорию военкомата», — уточнили там.
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