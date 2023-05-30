В России увеличат производство медицинского оборудования в четыре раза

31 мая 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Госкорпорация планирует увеличить производство медоборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госкорпорация «Ростех» планирует на фоне санкций увеличить производство медицинского оборудования. Для этого она сформирует центр по созданию, продвижению и сервису изделий, который будет координировать работу предприятий. Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху». «Цель — нарастить производство медоборудования в сегментах присутствия, а также выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, реанимации, офтальмологии и других направлений», — рассказал собеседник «Известиям». На данный момент, по словам источника, суммарная доля в сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не выше пяти процентов. Госкорпорация планирует нарастить ее примерно до 20 процентов к 2030 году. «Над созданием медоборудования в составе „Ростеха“ работают четыре компании, около 30 заводов. Они ведут самостоятельную политику, но сейчас создан центр, который будет координировать работу предприятий», — подчеркнул он.

Госкорпорация «Ростех» планирует на фоне санкций увеличить производство медицинского оборудования. Для этого она сформирует центр по созданию, продвижению и сервису изделий, который будет координировать работу предприятий. Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху». «Цель — нарастить производство медоборудования в сегментах присутствия, а также выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, реанимации, офтальмологии и других направлений», — рассказал собеседник «Известиям». На данный момент, по словам источника, суммарная доля в сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не выше пяти процентов. Госкорпорация планирует нарастить ее примерно до 20 процентов к 2030 году. «Над созданием медоборудования в составе „Ростеха“ работают четыре компании, около 30 заводов. Они ведут самостоятельную политику, но сейчас создан центр, который будет координировать работу предприятий», — подчеркнул он.