30 мая 2023

В России увеличат производство медицинского оборудования в четыре раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Госкорпорация планирует увеличить производство медоборудования Фото:
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Госкорпорация «Ростех» планирует на фоне санкций увеличить производство медицинского оборудования. Для этого она сформирует центр по созданию, продвижению и сервису изделий, который будет координировать работу предприятий. Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху».

«Цель — нарастить производство медоборудования в сегментах присутствия, а также выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, реанимации, офтальмологии и других направлений», — рассказал собеседник «Известиям».

На данный момент, по словам источника, суммарная доля в сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не выше пяти процентов. Госкорпорация планирует нарастить ее примерно до 20 процентов к 2030 году. «Над созданием медоборудования в составе „Ростеха“ работают четыре компании, около 30 заводов. Они ведут самостоятельную политику, но сейчас создан центр, который будет координировать работу предприятий», — подчеркнул он.

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Госкорпорация «Ростех» планирует на фоне санкций увеличить производство медицинского оборудования. Для этого она сформирует центр по созданию, продвижению и сервису изделий, который будет координировать работу предприятий. Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху». «Цель — нарастить производство медоборудования в сегментах присутствия, а также выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, реанимации, офтальмологии и других направлений», — рассказал собеседник «Известиям». На данный момент, по словам источника, суммарная доля в сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не выше пяти процентов. Госкорпорация планирует нарастить ее примерно до 20 процентов к 2030 году. «Над созданием медоборудования в составе „Ростеха“ работают четыре компании, около 30 заводов. Они ведут самостоятельную политику, но сейчас создан центр, который будет координировать работу предприятий», — подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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