ФСБ рассекретила документы о священниках, которые проповедовали фашизм

Священники униатской церкви в Закарпатской области во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами и занимались распространением фашистской идеологии среди молодежи. Документы с соответствующими сведениями рассекретила Федеральная служба безопасности России.
В частности, в одной из рассекреченных справок по делу «Отщепенцы» содержатся сведения о трех священниках униатских церквей — Евгении Дулишковиче, Стефаре Тиводоре и Андрее Бицкове. Согласно архивным данным, в годы войны они «являлись активными пособниками венгерских оккупантов, проводили среди населения антисоветскую клеветническую агитацию, восхваляли фашистский строй и политику немецко-венгерских оккупантов в Закарпатье». «Дулишкович еще в период вхождения Закарпатской Украины в состав Чехословацкой Республики поддерживал связь с видными политическими деятелями реакционного венгерского правительства и проводил среди верующих активную агитацию за присоединение Закарпатья к Венгрии», говорится в документах, попавшим ТАСС.
Согласно опубликованным материалам, после оккупации региона венгерско-фашистскими войсками по настоянию оккупационных властей Дулишкович был назначен архидеканом греко-католических униатских церквей Мукачевского округа. После назначения он неоднократно выступал с антисоветскими проповедями и публичными лекциями. За активную профашистскую деятельность венгерские оккупанты наградили его крестом национальной обороны и сделали почетным членом профашистской организации «Витязь сейк».
Тиводор, преподаватель «закона божьего» в Мукачеве, также воспитывал молодежь в духе фашизма, проводя антисоветские лекции. После освобождения Закарпатья советскими войсками, священники образовали антисоветскую группу, призывая верующих не переходить в православие и организуя нелегальные школы для обучения детей.
В результате оперативных мероприятий в 1940 году Дулишкович и Тиводор были арестованы. Бицков скрылся и находился в розыске, говорится в документах, датированных 1950-м годом.
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