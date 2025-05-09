ФСБ рассекретила документы о священниках, которые проповедовали фашизм

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Священники в Закарпатской области УССР в годы ВОВ поддерживали оккупантов
Священники в Закарпатской области УССР в годы ВОВ поддерживали оккупантов Фото:

Священники униатской церкви в Закарпатской области во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами и занимались распространением фашистской идеологии среди молодежи. Документы с соответствующими сведениями рассекретила Федеральная служба безопасности России.

В частности, в одной из рассекреченных справок по делу «Отщепенцы» содержатся сведения о трех священниках униатских церквей — Евгении Дулишковиче, Стефаре Тиводоре и Андрее Бицкове. Согласно архивным данным, в годы войны они «являлись активными пособниками венгерских оккупантов, проводили среди населения антисоветскую клеветническую агитацию, восхваляли фашистский строй и политику немецко-венгерских оккупантов в Закарпатье». «Дулишкович еще в период вхождения Закарпатской Украины в состав Чехословацкой Республики поддерживал связь с видными политическими деятелями реакционного венгерского правительства и проводил среди верующих активную агитацию за присоединение Закарпатья к Венгрии», говорится в документах, попавшим ТАСС.

Согласно опубликованным материалам, после оккупации региона венгерско-фашистскими войсками по настоянию оккупационных властей Дулишкович был назначен архидеканом греко-католических униатских церквей Мукачевского округа. После назначения он неоднократно выступал с антисоветскими проповедями и публичными лекциями. За активную профашистскую деятельность венгерские оккупанты наградили его крестом национальной обороны и сделали почетным членом профашистской организации «Витязь сейк».

Тиводор, преподаватель «закона божьего» в Мукачеве, также воспитывал молодежь в духе фашизма, проводя антисоветские лекции. После освобождения Закарпатья советскими войсками, священники образовали антисоветскую группу, призывая верующих не переходить в православие и организуя нелегальные школы для обучения детей.

В результате оперативных мероприятий в 1940 году Дулишкович и Тиводор были арестованы. Бицков скрылся и находился в розыске, говорится в документах, датированных 1950-м годом.

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Священники униатской церкви в Закарпатской области во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами и занимались распространением фашистской идеологии среди молодежи. Документы с соответствующими сведениями рассекретила Федеральная служба безопасности России. В частности, в одной из рассекреченных справок по делу «Отщепенцы» содержатся сведения о трех священниках униатских церквей — Евгении Дулишковиче, Стефаре Тиводоре и Андрее Бицкове. Согласно архивным данным, в годы войны они «являлись активными пособниками венгерских оккупантов, проводили среди населения антисоветскую клеветническую агитацию, восхваляли фашистский строй и политику немецко-венгерских оккупантов в Закарпатье». «Дулишкович еще в период вхождения Закарпатской Украины в состав Чехословацкой Республики поддерживал связь с видными политическими деятелями реакционного венгерского правительства и проводил среди верующих активную агитацию за присоединение Закарпатья к Венгрии», говорится в документах, попавшим ТАСС. Согласно опубликованным материалам, после оккупации региона венгерско-фашистскими войсками по настоянию оккупационных властей Дулишкович был назначен архидеканом греко-католических униатских церквей Мукачевского округа. После назначения он неоднократно выступал с антисоветскими проповедями и публичными лекциями. За активную профашистскую деятельность венгерские оккупанты наградили его крестом национальной обороны и сделали почетным членом профашистской организации «Витязь сейк». Тиводор, преподаватель «закона божьего» в Мукачеве, также воспитывал молодежь в духе фашизма, проводя антисоветские лекции. После освобождения Закарпатья советскими войсками, священники образовали антисоветскую группу, призывая верующих не переходить в православие и организуя нелегальные школы для обучения детей. В результате оперативных мероприятий в 1940 году Дулишкович и Тиводор были арестованы. Бицков скрылся и находился в розыске, говорится в документах, датированных 1950-м годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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