Вильфанд предупредил россиян о заморозках в европейской части страны и сильной жаре в Сибири

В ближайшие дни в регионах центральной части европейской России, включая Московскую область, прогнозируются заморозки, продлятся они до 11 мая. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, особенно сильные заморозки до минус пяти градусов ожидаются в Калининградской области.
«Во Владимирской, Смоленской, Костромской, Рязанской и Тульской, Московской, Калужской, Брянской, Ярославской, Тверской областях заморозки ночью и утром [будут] до минус 3 градусов», — сказал Вильфанд для «Интерфакса». Аналогичная ситуация предвидится в Приволжском федеральном округе, в частности в Кировской и Нижегородской областях, а также в Мордовии.
В то же время жители юга западной Сибири испытывают настоящую жару. Температуры днем в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае достигают +30 градусов. В Новосибирске столбики термометров могут показать до +30 градусов, а в Алтайском крае даже до +33 градусов. Ожидается, что такая погода сохранится до конца недели.
Также теплое время года наступило на юге Красноярского края, в Хакасии и на западе Иркутской области. Там температура воздуха достигает от +20 до +25 градусов.
В апреле в России уже фиксировались аномальные погодные явления: в Новосибирске прошел сильный снегопад и похолодание до –9 градусов, а в Центральной части страны отмечались рекордные для этого времени года температуры до +27 градусов. Тогда синоптики предупреждали о резком снижении температуры и осадках в Сибири, а также о сохранении жары в центре России до конца месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.