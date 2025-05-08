Трамп заявил, что у него в планах пока нет встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток, который намечен на середину мая. Его слова передает Bloomberg.
«Я так не думаю», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России в Саудовской Аравии. Однако он подчеркнул, что между РФ и США уже идут «очень хорошие» переговоры.
Сообщалось, что Трамп посетит Саудовскую Аравию для переговоров в мае 2025 года. Планируется, что американский лидер посетит Ближний восток 12-16 мая.
Ранее Трамп не исключил возможности встречи с президентом Путиным во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Однако, в Кремле сообщили, что в планах российского лидера нет встречи с американским коллегой в середине месяца.
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