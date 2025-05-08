08 мая 2025

Трамп заявил, что у него в планах пока нет встречи с Путиным

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Трамп заявил об «очень хороших» переговорах между РФ и США
Трамп заявил об «очень хороших» переговорах между РФ и США Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток, который намечен на середину мая. Его слова передает Bloomberg.

«Я так не думаю», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России в Саудовской Аравии. Однако он подчеркнул, что между РФ и США уже идут «очень хорошие» переговоры.

Сообщалось, что Трамп посетит Саудовскую Аравию для переговоров в мае 2025 года. Планируется, что американский лидер посетит Ближний восток 12-16 мая.

Ранее Трамп не исключил возможности встречи с президентом Путиным во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Однако, в Кремле сообщили, что в планах российского лидера нет встречи с американским коллегой в середине месяца.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток, который намечен на середину мая. Его слова передает Bloomberg. «Я так не думаю», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России в Саудовской Аравии. Однако он подчеркнул, что между РФ и США уже идут «очень хорошие» переговоры. Сообщалось, что Трамп посетит Саудовскую Аравию для переговоров в мае 2025 года. Планируется, что американский лидер посетит Ближний восток 12-16 мая. Ранее Трамп не исключил возможности встречи с президентом Путиным во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Однако, в Кремле сообщили, что в планах российского лидера нет встречи с американским коллегой в середине месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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