Полянский раскрыл, какие сейчас отношения у РФ и США в ООН

Полянский: у РФ и США в ООН сложились вполне удовлетворительные рабочие контакты
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У Москвы и Вашингтона сложились удовлетворительные отношения в ООН
У Москвы и Вашингтона сложились удовлетворительные отношения в ООН Фото:

Между Россией и США в ООН сложились «вполне удовлетворительные рабочие контакты». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — отметил Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что с назначением нового американского постпреда Москва ожидает более решительных действий со стороны делегации США.

Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц был уволен со своей должности из-за скандала с утечкой секретной информации в мессенджере Signal. Позже он был выдвинут в качестве кандидата на пост постоянного представителя США при ООН. Временно исполняющим обязанности помощника президента США Дональда Трампа назначен госсекретарь Марко Рубио. Полянский ранее заявил, что Москва готова сотрудничать с Уолтцем в рамках проектов в ООН.

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Между Россией и США в ООН сложились «вполне удовлетворительные рабочие контакты». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — отметил Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что с назначением нового американского постпреда Москва ожидает более решительных действий со стороны делегации США. Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц был уволен со своей должности из-за скандала с утечкой секретной информации в мессенджере Signal. Позже он был выдвинут в качестве кандидата на пост постоянного представителя США при ООН. Временно исполняющим обязанности помощника президента США Дональда Трампа назначен госсекретарь Марко Рубио. Полянский ранее заявил, что Москва готова сотрудничать с Уолтцем в рамках проектов в ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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