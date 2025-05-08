08 мая 2025

Захарова нашла отличия в трех текстах МИД ФРГ о Холокосте на разных языках

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Захарова заявила, что немецкая журналистика подавлена и поражена либеральной диктатурой
Захарова заявила, что немецкая журналистика подавлена и поражена либеральной диктатурой Фото:

МИД Германии выпустило сообщения на русском, французском и английском языках, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны. Содержание обращений при этом оказалось различным в зависимости от аудитории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации немецкого ведомства в соцсети X.

«Англоязычный аккаунт МИД ФРГ в „Икс“ отметился постами на русском, французском и английском с заявлением об ответственности Германии. Заявления звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей. По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за Холокост. А по-русски только за некий „цивилизационный разлом“. Почему русскоязычная аудитория немецкого МИД не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе?» — написала Захарова.

МИД Германии ранее разместило обращение на русском языке, посвященное годовщине окончания Второй мировой войны. В тексте выражалась благодарность за освобождение от национал-социалистического режима, однако названия конкретных государств-победителей указаны не были. Захарова отметила, что такое избирательное отношение к исторической памяти вызывают вопросы и свидетельствуют о применении двойных стандартов в оценке трагических событий прошлого.

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МИД Германии выпустило сообщения на русском, французском и английском языках, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны. Содержание обращений при этом оказалось различным в зависимости от аудитории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации немецкого ведомства в соцсети X. «Англоязычный аккаунт МИД ФРГ в „Икс“ отметился постами на русском, французском и английском с заявлением об ответственности Германии. Заявления звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей. По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за Холокост. А по-русски только за некий „цивилизационный разлом“. Почему русскоязычная аудитория немецкого МИД не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе?» — написала Захарова. МИД Германии ранее разместило обращение на русском языке, посвященное годовщине окончания Второй мировой войны. В тексте выражалась благодарность за освобождение от национал-социалистического режима, однако названия конкретных государств-победителей указаны не были. Захарова отметила, что такое избирательное отношение к исторической памяти вызывают вопросы и свидетельствуют о применении двойных стандартов в оценке трагических событий прошлого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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