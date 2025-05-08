08 мая 2025

В Коми посреди ночи полицейские устроили погоню со стрельбой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские Коми устроили погоню со стрельбой
Полицейские Коми устроили погоню со стрельбой Фото:

В Ухте (республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за водителем автомобиля Audi, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 9 мая, сообщают СМИ. 

«В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой. Сотрудники полиции попытались остановить старенькую иномарку, однако сделать этого не получилось. Водитель попытался скрыться, в результате чего началась погоня со стрельбой. В итоге мужчину удалось задержать. Сейчас его планируют отправить на освидетельствование», — сообщает telegram-канал Baza.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в МВД России по республике Коми. Ответ на него ожидается.

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В Ухте (республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за водителем автомобиля Audi, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 9 мая, сообщают СМИ.  «В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой. Сотрудники полиции попытались остановить старенькую иномарку, однако сделать этого не получилось. Водитель попытался скрыться, в результате чего началась погоня со стрельбой. В итоге мужчину удалось задержать. Сейчас его планируют отправить на освидетельствование», — сообщает telegram-канал Baza. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в МВД России по республике Коми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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