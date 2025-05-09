В молдавском учебнике истории жестко оскорбили советских солдат

Петрович: в молдавском учебнике истории солдат Красной армии назвали оккупантами
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В школьных учебниках истории в Молдавии принижают подвиги солдат Красной Армии
В школьных учебниках истории в Молдавии принижают подвиги солдат Красной Армии Фото:

В молдавском учебнике по истории румын солдат Красной Армии, которые участвовали в освобождении Берлина, называют оккупантами. Об этом сообщил лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«Когда вчитываешься в учебник по истории румын, понимаешь, что большей лжи и лицемерия еще не видела молдавская земля. Советские солдаты в Берлине — это оккупанты, дикари, а не освободители Европы от фашизма», — заявил Петрович. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в нем предков, дошедших до Берлина, сравнивают с шимпанзе, тем самым спустя 80 лет оскверняя память погибших в последних боях с «фашистским зверем».

В то же время в учебнике практически отсутствует информация о преступлениях нацистов против жителей СССР, например, о блокаде Ленинграда. Петрович подчеркнул, что тысячи молдаван участвовали в штурме Берлина, и сотни из них погибли на территории Германии, однако теперь школьникам преподносят искаженную картину событий, внушая им, что их предками нельзя гордиться.

Ранее лидер молдавского оргкомитета «Победа» сообщил, что в новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения: советские войска названы оккупационными, а румынские — освободительными. Также нацистский Ион Антонеску изображен как эффективный администратор, развивавший оккупированную Бессарабию. Петрович заявил, что действия Красной армии представлены как проблема, а создание такого учебника — часть политики реабилитации нацизма, проводимой в Молдове с 1990-х годов и активизированной за последние годы.

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В молдавском учебнике по истории румын солдат Красной Армии, которые участвовали в освобождении Берлина, называют оккупантами. Об этом сообщил лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович. «Когда вчитываешься в учебник по истории румын, понимаешь, что большей лжи и лицемерия еще не видела молдавская земля. Советские солдаты в Берлине — это оккупанты, дикари, а не освободители Европы от фашизма», — заявил Петрович. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в нем предков, дошедших до Берлина, сравнивают с шимпанзе, тем самым спустя 80 лет оскверняя память погибших в последних боях с «фашистским зверем». В то же время в учебнике практически отсутствует информация о преступлениях нацистов против жителей СССР, например, о блокаде Ленинграда. Петрович подчеркнул, что тысячи молдаван участвовали в штурме Берлина, и сотни из них погибли на территории Германии, однако теперь школьникам преподносят искаженную картину событий, внушая им, что их предками нельзя гордиться. Ранее лидер молдавского оргкомитета «Победа» сообщил, что в новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения: советские войска названы оккупационными, а румынские — освободительными. Также нацистский Ион Антонеску изображен как эффективный администратор, развивавший оккупированную Бессарабию. Петрович заявил, что действия Красной армии представлены как проблема, а создание такого учебника — часть политики реабилитации нацизма, проводимой в Молдове с 1990-х годов и активизированной за последние годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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