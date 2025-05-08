08 мая 2025

Трамп пригрозил санкциями в случае отказа от прекращения огня на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп пригрозил Украине и России санкциями и призвал к 30-дневному перемирию
Трамп пригрозил Украине и России санкциями и призвал к 30-дневному перемирию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация Соединенных Штатов вместе со своими партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Об этом президент США Дональд Трамп пригрозил в социальных сетях. 

«Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня. Если это не будет соблюдаться, то США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что надеется, что прекращение огня наступит. И Россия и Украина, по его мнению, будут нести ответственность за соблюдение «неприкосновенности этих прямых переговоров».

Ранее Трамп отметил значительные успехи в переговорном процессе по Украине. По его мнению, текущая динамика боевых действий существенно отличается от предыдущих этапов конфликта.

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Администрация Соединенных Штатов вместе со своими партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Об этом президент США Дональд Трамп пригрозил в социальных сетях.  «Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня. Если это не будет соблюдаться, то США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер заявил, что надеется, что прекращение огня наступит. И Россия и Украина, по его мнению, будут нести ответственность за соблюдение «неприкосновенности этих прямых переговоров». Ранее Трамп отметил значительные успехи в переговорном процессе по Украине. По его мнению, текущая динамика боевых действий существенно отличается от предыдущих этапов конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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