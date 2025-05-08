08 мая 2025

Умерла автор «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокофьева скончалась на 97-м году жизни, заявили в издательском доме
Прокофьева скончалась на 97-м году жизни, заявили в издательском доме Фото:

Автор знаменитой советской повести для детей «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева скончалась в 96 лет. Об этом сообщили в издательском доме «Городец».

«Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в telegram-канале издательского дома.

Прокофьева была признана во всем мире. Отмечается, что на ее счету премии Кодаи в Японии и ФИПРЕССИ, а также Национальная литературная премия «золотое перо Руси».

В прошлом году скончался актер кино и дубляжа Борис Быстров, не дожив до 80 лет. Он запомнился зрителям по экранизации «Приключений желтого чемоданчика». Также он стал российским голосом известного персонажа Гомера Симпсона и злодея Магнето.

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Автор знаменитой советской повести для детей «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева скончалась в 96 лет. Об этом сообщили в издательском доме «Городец». «Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в telegram-канале издательского дома. Прокофьева была признана во всем мире. Отмечается, что на ее счету премии Кодаи в Японии и ФИПРЕССИ, а также Национальная литературная премия «золотое перо Руси». В прошлом году скончался актер кино и дубляжа Борис Быстров, не дожив до 80 лет. Он запомнился зрителям по экранизации «Приключений желтого чемоданчика». Также он стал российским голосом известного персонажа Гомера Симпсона и злодея Магнето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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