Госдума рассмотрит проект о введении нулевого налога на добычу газа в ЯНАО

31 мая 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Проектом устанавливается нулевая ставка при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале Фото: Максим Егоров © URA.RU Проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО будет рассмотрен госдумой на пленарном заседании в среду. С такой законодательной инициативой выступило правительство России. «Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Документ инициировало правительство РФ», — сообщает ТАСС. Уточняется, что проектом устанавливается нулевая ставка НДПИ при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале и Гыдане в ЯНАО, необходимых для производства аммиака и водорода. Кроме того, законопроект предусматривает возможность субъектов РФ самостоятельно устанавливать льготную налоговую ставку в отношении компаний. осуществляющих деятельность по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата. Ранее URA.RU сообщало, что министерство финансов РФ выступило с инициативой установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Ввести нулевой НДПИ предлагалось для новых проектов добычи газа.

Проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО будет рассмотрен госдумой на пленарном заседании в среду. С такой законодательной инициативой выступило правительство России. «Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Документ инициировало правительство РФ», — сообщает ТАСС. Уточняется, что проектом устанавливается нулевая ставка НДПИ при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале и Гыдане в ЯНАО, необходимых для производства аммиака и водорода. Кроме того, законопроект предусматривает возможность субъектов РФ самостоятельно устанавливать льготную налоговую ставку в отношении компаний. осуществляющих деятельность по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата. Ранее URA.RU сообщало, что министерство финансов РФ выступило с инициативой установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Ввести нулевой НДПИ предлагалось для новых проектов добычи газа.