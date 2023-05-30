30 мая 2023
29 мая 2023

Госдума рассмотрит проект о введении нулевого налога на добычу газа в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО, янао, месторождение, факела, попутный газ, ямал
Проектом устанавливается нулевая ставка при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале Фото:

Проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО будет рассмотрен госдумой на пленарном заседании в среду. С такой законодательной инициативой выступило правительство России.

«Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Документ инициировало правительство РФ», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что проектом устанавливается нулевая ставка НДПИ при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале и Гыдане в ЯНАО, необходимых для производства аммиака и водорода. Кроме того, законопроект предусматривает возможность субъектов РФ самостоятельно устанавливать льготную налоговую ставку в отношении компаний. осуществляющих деятельность по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата.

Ранее URA.RU сообщало, что министерство финансов РФ выступило с инициативой установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Ввести нулевой НДПИ предлагалось для новых проектов добычи газа.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО будет рассмотрен госдумой на пленарном заседании в среду. С такой законодательной инициативой выступило правительство России. «Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Документ инициировало правительство РФ», — сообщает ТАСС. Уточняется, что проектом устанавливается нулевая ставка НДПИ при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале и Гыдане в ЯНАО, необходимых для производства аммиака и водорода. Кроме того, законопроект предусматривает возможность субъектов РФ самостоятельно устанавливать льготную налоговую ставку в отношении компаний. осуществляющих деятельность по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата. Ранее URA.RU сообщало, что министерство финансов РФ выступило с инициативой установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Ввести нулевой НДПИ предлагалось для новых проектов добычи газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...