В Минфине предложили ввести налоговую льготу для добычи газа в ЯНАО

Газ, необходимый для производства аммиака и водорода могут освободить от налога на добычу
Министерство финансов РФ предложило установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Об этом сообщает ТАСС.
«Минфин РФ предлагает ввести нулевой НДПИ для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Под новыми проектами подразумеваются те, что введены с 2025 года», — сообщает агентство.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов готов отказаться от налогов в пользу привлечения инвестиций для округа. По его словам, инвестиции создают экономическую активность и новые рабочие места.
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