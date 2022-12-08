08 декабря 2022
07 декабря 2022

В Минфине предложили ввести налоговую льготу для добычи газа в ЯНАО

Минфин предложил обнулить налог на добычу газа в ЯНАО, необходимого для производства водорода и аммиака
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, арктика, завод, добыча газа, сооружения, центр газодобычи
Газ, необходимый для производства аммиака и водорода могут освободить от налога на добычу Фото:

Министерство финансов РФ предложило установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Об этом сообщает ТАСС.

«Минфин РФ предлагает ввести нулевой НДПИ для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Под новыми проектами подразумеваются те, что введены с 2025 года», — сообщает агентство.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов готов отказаться от налогов в пользу привлечения инвестиций для округа. По его словам, инвестиции создают экономическую активность и новые рабочие места.

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Министерство финансов РФ предложило установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Об этом сообщает ТАСС. «Минфин РФ предлагает ввести нулевой НДПИ для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Под новыми проектами подразумеваются те, что введены с 2025 года», — сообщает агентство. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов готов отказаться от налогов в пользу привлечения инвестиций для округа. По его словам, инвестиции создают экономическую активность и новые рабочие места.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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