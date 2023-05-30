30 мая 2023

Shot: в Краснодарском крае на НПЗ прогремел мощный взрыв

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Информации о пострадавших пока что нет Фото:

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв, в результате чего произошло возгорание. Об этом рассказали в соцсетях.

«Мощный взрыв прогремел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае», — передает telegram-канал Shot. Канал также сообщает, что завод, согласно предварительным данным, атаковали беспилотные летательные аппараты. Информации о пострадавших, а также заявлений от властей не поступало.

Обновлено в 4:37 по мск: глава региона Вениамин Кондратьев в соцсети сообщил, что пожар потушили.

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На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв, в результате чего произошло возгорание. Об этом рассказали в соцсетях. «Мощный взрыв прогремел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае», — передает telegram-канал Shot. Канал также сообщает, что завод, согласно предварительным данным, атаковали беспилотные летательные аппараты. Информации о пострадавших, а также заявлений от властей не поступало. Обновлено в 4:37 по мск: глава региона Вениамин Кондратьев в соцсети сообщил, что пожар потушили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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