Shot: в Краснодарском крае на НПЗ прогремел мощный взрыв

Информации о пострадавших пока что нет
На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв, в результате чего произошло возгорание. Об этом рассказали в соцсетях.
«Мощный взрыв прогремел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае», — передает telegram-канал Shot. Канал также сообщает, что завод, согласно предварительным данным, атаковали беспилотные летательные аппараты. Информации о пострадавших, а также заявлений от властей не поступало.
Обновлено в 4:37 по мск: глава региона Вениамин Кондратьев в соцсети сообщил, что пожар потушили.
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