Shot: в Краснодарском крае на НПЗ прогремел мощный взрыв

31 мая 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Информации о пострадавших пока что нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв, в результате чего произошло возгорание. Об этом рассказали в соцсетях. «Мощный взрыв прогремел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае», — передает telegram-канал Shot. Канал также сообщает, что завод, согласно предварительным данным, атаковали беспилотные летательные аппараты. Информации о пострадавших, а также заявлений от властей не поступало. Обновлено в 4:37 по мск: глава региона Вениамин Кондратьев в соцсети сообщил, что пожар потушили.

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв, в результате чего произошло возгорание. Об этом рассказали в соцсетях. «Мощный взрыв прогремел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае», — передает telegram-канал Shot. Канал также сообщает, что завод, согласно предварительным данным, атаковали беспилотные летательные аппараты. Информации о пострадавших, а также заявлений от властей не поступало. Обновлено в 4:37 по мск: глава региона Вениамин Кондратьев в соцсети сообщил, что пожар потушили.