31 мая 2023
30 мая 2023

В ЯНАО расцвели первоцветы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, полевые цветы, незабудка
В ЯНАО расцвели полевые цветы (фото из архива) Фото:

В ЯНАО начали распускаться полевые цветы. Фото с распустившимся лютиком размещено в одной из местных групп в социальной сети.

«Вот они, первоцветы», — сообщает Наталья Шелегова в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, помещенном в данном посте, видно распустившийся цветок желтого цвета из семейства лютиковых.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стоит аномально жаркая для региона погода. Сильных осадков не ожидается.

В ЯНАО заметили полевые цветы
В ЯНАО заметили полевые цветы
Фото:

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В ЯНАО начали распускаться полевые цветы. Фото с распустившимся лютиком размещено в одной из местных групп в социальной сети. «Вот они, первоцветы», — сообщает Наталья Шелегова в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, помещенном в данном посте, видно распустившийся цветок желтого цвета из семейства лютиковых. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стоит аномально жаркая для региона погода. Сильных осадков не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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