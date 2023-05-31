В ЯНАО расцвели полевые цветы (фото из архива)
В ЯНАО начали распускаться полевые цветы. Фото с распустившимся лютиком размещено в одной из местных групп в социальной сети.
«Вот они, первоцветы», — сообщает Наталья Шелегова в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, помещенном в данном посте, видно распустившийся цветок желтого цвета из семейства лютиковых.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стоит аномально жаркая для региона погода. Сильных осадков не ожидается.
В ЯНАО заметили полевые цветы
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