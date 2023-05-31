В ЯНАО расцвели первоцветы. Фото

01 июня 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

В ЯНАО расцвели полевые цветы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО начали распускаться полевые цветы. Фото с распустившимся лютиком размещено в одной из местных групп в социальной сети. «Вот они, первоцветы», — сообщает Наталья Шелегова в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, помещенном в данном посте, видно распустившийся цветок желтого цвета из семейства лютиковых. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стоит аномально жаркая для региона погода. Сильных осадков не ожидается. В ЯНАО заметили полевые цветы Фото: группа «Подслушано в Салехарде», Вк

В ЯНАО начали распускаться полевые цветы. Фото с распустившимся лютиком размещено в одной из местных групп в социальной сети. «Вот они, первоцветы», — сообщает Наталья Шелегова в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, помещенном в данном посте, видно распустившийся цветок желтого цвета из семейства лютиковых. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стоит аномально жаркая для региона погода. Сильных осадков не ожидается.