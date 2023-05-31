При промывке сетей водоотведения Тюмени на пересечении улиц Республики и Новаторов были обнаружены три советские каски с надписью «Труд», которые пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Тюмень Водоконал».
«Привет от строителей — черные советские каски с надписью „Труд“ пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Возможно, они бы лежали там и дальше, если бы не тонны влажных салфеток и жира, которые облепили их и сформировали в трубе плотную пробку. Сейчас сеть водоотведения полностью очищена и выполняет свою функцию», — сообщили агентству в пресс-службе «Тюмень Водоканала».
Там добавили, что во время устранения засора одна из касок была повреждена. Работа сетей водоотведения была восстановлена в полном объеме. Извлеченные каски были отправлены в коллекцию находок тюменского водоканала.
Ранее URA.RU писало о том, что во время строительных работ в Тюмени был поврежден водопровод. Из-за этого были частично затоплены улицы Щорса и Елизарова.
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