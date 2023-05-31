31 мая 2023

Тюменскую канализацию забило строительными касками времен СССР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каски пролежали на дне коллектора несколько десятилетий Фото:

При промывке сетей водоотведения Тюмени на пересечении улиц Республики и Новаторов были обнаружены три советские каски с надписью «Труд», которые пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Тюмень Водоконал».

«Привет от строителей — черные советские каски с надписью „Труд“ пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Возможно, они бы лежали там и дальше, если бы не тонны влажных салфеток и жира, которые облепили их и сформировали в трубе плотную пробку. Сейчас сеть водоотведения полностью очищена и выполняет свою функцию», — сообщили агентству в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

Там добавили, что во время устранения засора одна из касок была повреждена. Работа сетей водоотведения была восстановлена в полном объеме. Извлеченные каски были отправлены в коллекцию находок тюменского водоканала.

Ранее URA.RU писало о том, что во время строительных работ в Тюмени был поврежден водопровод. Из-за этого были частично затоплены улицы Щорса и Елизарова.

Из тюменского водопровода извлекли несколько касок советского образца
Из тюменского водопровода извлекли несколько касок советского образца

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При промывке сетей водоотведения Тюмени на пересечении улиц Республики и Новаторов были обнаружены три советские каски с надписью «Труд», которые пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Тюмень Водоконал». «Привет от строителей — черные советские каски с надписью „Труд“ пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Возможно, они бы лежали там и дальше, если бы не тонны влажных салфеток и жира, которые облепили их и сформировали в трубе плотную пробку. Сейчас сеть водоотведения полностью очищена и выполняет свою функцию», — сообщили агентству в пресс-службе «Тюмень Водоканала». Там добавили, что во время устранения засора одна из касок была повреждена. Работа сетей водоотведения была восстановлена в полном объеме. Извлеченные каски были отправлены в коллекцию находок тюменского водоканала. Ранее URA.RU писало о том, что во время строительных работ в Тюмени был поврежден водопровод. Из-за этого были частично затоплены улицы Щорса и Елизарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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