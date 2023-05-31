31 мая 2023
30 мая 2023

В ЯНАО объяснили высокие цены на бензин

Резкий рост цены на топливо в селах ЯНАО связан с трудностями логистики
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский компрессорный завод. Челябинск, гсм, дизельное топливо, моторное масло
Стоимость 200-литровой бочки бензина достигает 18 тысяч рублей Фото:

Отдаленное местоположение ряда населенных пунктов ЯНАО увеличивает в разы цены на топливо, необходимое местным жителям. Об этом URA.RU рассказали в администрации села Гыда Тазовского района, комментируя жалобы населения.

«Завоз основного объема топлива возможен в навигационный период и по „зимнику“, завозятся имеющимися емкостями. Его не хватает на весь год и приходится довозить бензовозами по „зимнику“, где себестоимость топлива выше, чем в навигационный период», — говорится в официальном ответе на запрос редакции.

При этом, по сообщениям местных жителей, стоимость вырастает почти в 2,5 раза. Так, один из местных жителей разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию о том, что 200 литров бензина в Гыде стоят порядка 18 тысяч рублей, в то время как в райцентре — поселке Тазовском — такой же объем обойдется всего в семь тысяч рублей.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в окружном УФАС. На момент публикации ответа на запрос не поступало.

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Отдаленное местоположение ряда населенных пунктов ЯНАО увеличивает в разы цены на топливо, необходимое местным жителям. Об этом URA.RU рассказали в администрации села Гыда Тазовского района, комментируя жалобы населения. «Завоз основного объема топлива возможен в навигационный период и по „зимнику“, завозятся имеющимися емкостями. Его не хватает на весь год и приходится довозить бензовозами по „зимнику“, где себестоимость топлива выше, чем в навигационный период», — говорится в официальном ответе на запрос редакции. При этом, по сообщениям местных жителей, стоимость вырастает почти в 2,5 раза. Так, один из местных жителей разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию о том, что 200 литров бензина в Гыде стоят порядка 18 тысяч рублей, в то время как в райцентре — поселке Тазовском — такой же объем обойдется всего в семь тысяч рублей. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в окружном УФАС. На момент публикации ответа на запрос не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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