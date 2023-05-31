В ЯНАО объяснили высокие цены на бензин

Резкий рост цены на топливо в селах ЯНАО связан с трудностями логистики

01 июня 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Стоимость 200-литровой бочки бензина достигает 18 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отдаленное местоположение ряда населенных пунктов ЯНАО увеличивает в разы цены на топливо, необходимое местным жителям. Об этом URA.RU рассказали в администрации села Гыда Тазовского района, комментируя жалобы населения. «Завоз основного объема топлива возможен в навигационный период и по „зимнику“, завозятся имеющимися емкостями. Его не хватает на весь год и приходится довозить бензовозами по „зимнику“, где себестоимость топлива выше, чем в навигационный период», — говорится в официальном ответе на запрос редакции. При этом, по сообщениям местных жителей, стоимость вырастает почти в 2,5 раза. Так, один из местных жителей разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию о том, что 200 литров бензина в Гыде стоят порядка 18 тысяч рублей, в то время как в райцентре — поселке Тазовском — такой же объем обойдется всего в семь тысяч рублей. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в окружном УФАС. На момент публикации ответа на запрос не поступало.

Отдаленное местоположение ряда населенных пунктов ЯНАО увеличивает в разы цены на топливо, необходимое местным жителям. Об этом URA.RU рассказали в администрации села Гыда Тазовского района, комментируя жалобы населения. «Завоз основного объема топлива возможен в навигационный период и по „зимнику“, завозятся имеющимися емкостями. Его не хватает на весь год и приходится довозить бензовозами по „зимнику“, где себестоимость топлива выше, чем в навигационный период», — говорится в официальном ответе на запрос редакции. При этом, по сообщениям местных жителей, стоимость вырастает почти в 2,5 раза. Так, один из местных жителей разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию о том, что 200 литров бензина в Гыде стоят порядка 18 тысяч рублей, в то время как в райцентре — поселке Тазовском — такой же объем обойдется всего в семь тысяч рублей. Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию в окружном УФАС. На момент публикации ответа на запрос не поступало.