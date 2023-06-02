Трамп рассказал о совместной работе с Путиным

Трамп работал с Путиным для отказа от ядерного оружия
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Саммит G20, путин владимир, трамп дональд
Путин и Трамп обсуждали отказ от ядерного оружия Фото:

Президент России Владимир Путин работал с бывшим лидером США Дональдом Трампом над отказом от ядерного оружия. Об этом заявил сам Трамп.

«Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия», — заявил Дональд Трамп. Его слова приводит Fox News. Экс-президент США также отметил, что сейчас граждане Штатов живут в самое опасное время в истории страны. Это связано с риском развязывания ядерной войны.

В апреле Трамп отметил, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Тогда он призвал Россию Китай сделать то же самое. Президент России Владимир Путин заявил, что разделяет эту идею.

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Президент России Владимир Путин работал с бывшим лидером США Дональдом Трампом над отказом от ядерного оружия. Об этом заявил сам Трамп. «Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия», — заявил Дональд Трамп. Его слова приводит Fox News. Экс-президент США также отметил, что сейчас граждане Штатов живут в самое опасное время в истории страны. Это связано с риском развязывания ядерной войны. В апреле Трамп отметил, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Тогда он призвал Россию Китай сделать то же самое. Президент России Владимир Путин заявил, что разделяет эту идею.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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