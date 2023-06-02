Трамп рассказал о совместной работе с Путиным

Трамп работал с Путиным для отказа от ядерного оружия

02 июня 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Путин и Трамп обсуждали отказ от ядерного оружия Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин работал с бывшим лидером США Дональдом Трампом над отказом от ядерного оружия. Об этом заявил сам Трамп. «Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия», — заявил Дональд Трамп. Его слова приводит Fox News. Экс-президент США также отметил, что сейчас граждане Штатов живут в самое опасное время в истории страны. Это связано с риском развязывания ядерной войны. В апреле Трамп отметил, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Тогда он призвал Россию Китай сделать то же самое. Президент России Владимир Путин заявил, что разделяет эту идею.

Президент России Владимир Путин работал с бывшим лидером США Дональдом Трампом над отказом от ядерного оружия. Об этом заявил сам Трамп. «Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия», — заявил Дональд Трамп. Его слова приводит Fox News. Экс-президент США также отметил, что сейчас граждане Штатов живут в самое опасное время в истории страны. Это связано с риском развязывания ядерной войны. В апреле Трамп отметил, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Тогда он призвал Россию Китай сделать то же самое. Президент России Владимир Путин заявил, что разделяет эту идею.