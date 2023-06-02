В городе ЯНАО отмечают Сабантуй и угощают пловом. Фото

В Муравленко на празднике Сабантуй проходит фестиваль плова

03 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В этом году Сабантуй в Муравленко отмечают на новой локации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) на городском стадионе празднуют Сабантуй, в программе празднования — «Фестиваль плова». Об этом в социальных сетях рассказала глава города Елена Молдован. «С ярким солнышком мы сегодня отмечаем Сабантуй. Фестиваль плова окунул город в такие ароматы, что пройти мимо новой локации праздника невозможно», — сообщает в своем официальном telegram — канале мэр. Глава муниципалитета рассказала о том, что Муфтий Ямала Хайдар хазрат Хафизов поздравил жителей города. Он сравнил Муравленко с бриллиантом, у которого все грани сверкают, когда они вместе. Ранее URA.RU сообщало, что традиционный праздник народов севера — День оленевода в этом году посетило более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск. Фестиваль плова в Муравленко Официальный telegram-канал Елены Молдован Сабантуй в Муравленко Официальный telegram-канал Елены Молдован

В Муравленко (ЯНАО) на городском стадионе празднуют Сабантуй, в программе празднования — «Фестиваль плова». Об этом в социальных сетях рассказала глава города Елена Молдован. «С ярким солнышком мы сегодня отмечаем Сабантуй. Фестиваль плова окунул город в такие ароматы, что пройти мимо новой локации праздника невозможно», — сообщает в своем официальном telegram — канале мэр. Глава муниципалитета рассказала о том, что Муфтий Ямала Хайдар хазрат Хафизов поздравил жителей города. Он сравнил Муравленко с бриллиантом, у которого все грани сверкают, когда они вместе. Ранее URA.RU сообщало, что традиционный праздник народов севера — День оленевода в этом году посетило более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск.