02 июня 2023
01 июня 2023

В городе ЯНАО отмечают Сабантуй и угощают пловом. Фото

В Муравленко на празднике Сабантуй проходит фестиваль плова
© Служба новостей «URA.RU»
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Намаз и PLOV OPEN в мечети Нур-Усман. Екатеринбург, раздача еды, плов, казан, еда
В этом году Сабантуй в Муравленко отмечают на новой локации Фото:

В Муравленко (ЯНАО) на городском стадионе празднуют Сабантуй, в программе празднования — «Фестиваль плова». Об этом в социальных сетях рассказала глава города Елена Молдован.

«С ярким солнышком мы сегодня отмечаем Сабантуй. Фестиваль плова окунул город в такие ароматы, что пройти мимо новой локации праздника невозможно», — сообщает в своем официальном telegram — канале мэр.

Глава муниципалитета рассказала о том, что Муфтий Ямала Хайдар хазрат Хафизов поздравил жителей города. Он сравнил Муравленко с бриллиантом, у которого все грани сверкают, когда они вместе.

Ранее URA.RU сообщало, что традиционный праздник народов севера — День оленевода в этом году посетило более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск.

Фестиваль плова в Муравленко
Фестиваль плова в Муравленко
Сабантуй в Муравленко
Сабантуй в Муравленко

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В Муравленко (ЯНАО) на городском стадионе празднуют Сабантуй, в программе празднования — «Фестиваль плова». Об этом в социальных сетях рассказала глава города Елена Молдован. «С ярким солнышком мы сегодня отмечаем Сабантуй. Фестиваль плова окунул город в такие ароматы, что пройти мимо новой локации праздника невозможно», — сообщает в своем официальном telegram — канале мэр. Глава муниципалитета рассказала о том, что Муфтий Ямала Хайдар хазрат Хафизов поздравил жителей города. Он сравнил Муравленко с бриллиантом, у которого все грани сверкают, когда они вместе. Ранее URA.RU сообщало, что традиционный праздник народов севера — День оленевода в этом году посетило более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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