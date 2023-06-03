WSJ: в НАТО столкнулись с трудностями из-за Украины 04 июня 2023 в 01:51 Размер текста - 17 + НАТО пытается найти обходной путь для включения Украины в альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО приходится иметь дело с трудностями на фоне попыток расчистить место для членства Украины в альянсе. В преддверии ежегодной встречи в Вильнюсе на организацию растет давление с целью предоставить четкие гарантии безопасности Киеву. Об этом рассказали в американской прессе. Североатлантический альянс сталкивается с трудностями в расчистке членства в альянсе для Украины. Кроме того, в преддверии встречи растет давление на НАТО с целью предоставления Киеву четких гарантий безопасности, — пишут журналисты американской газеты The Wall Street Journal. В издании отмечают, что в НАТО пытаются найти для Киева обходной путь для вступления в альянс. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что попадание страны в Североатлантичекий альянс невозможно до момента завершения специальной военной операции России. Также Зеленский обозначил свое нежелание втягивать в конфликт западных партнеров, слова украинского лидера передает «Царьград». НАТО приходится иметь дело с трудностями на фоне попыток расчистить место для членства Украины в альянсе. В преддверии ежегодной встречи в Вильнюсе на организацию растет давление с целью предоставить четкие гарантии безопасности Киеву. Об этом рассказали в американской прессе. Североатлантический альянс сталкивается с трудностями в расчистке членства в альянсе для Украины. Кроме того, в преддверии встречи растет давление на НАТО с целью предоставления Киеву четких гарантий безопасности, — пишут журналисты американской газеты The Wall Street Journal. В издании отмечают, что в НАТО пытаются найти для Киева обходной путь для вступления в альянс. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что попадание страны в Североатлантичекий альянс невозможно до момента завершения специальной военной операции России. Также Зеленский обозначил свое нежелание втягивать в конфликт западных партнеров, слова украинского лидера передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям