03 июня 2023

WSJ: в НАТО столкнулись с трудностями из-за Украины

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
НАТО пытается найти обходной путь для включения Украины в альянс Фото:

НАТО приходится иметь дело с трудностями на фоне попыток расчистить место для членства Украины в альянсе. В преддверии ежегодной встречи в Вильнюсе на организацию растет давление с целью предоставить четкие гарантии безопасности Киеву. Об этом рассказали в американской прессе.

Североатлантический альянс сталкивается с трудностями в расчистке членства в альянсе для Украины. Кроме того, в преддверии встречи растет давление на НАТО с целью предоставления Киеву четких гарантий безопасности, — пишут журналисты американской газеты The Wall Street Journal. В издании отмечают, что в НАТО пытаются найти для Киева обходной путь для вступления в альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что попадание страны в Североатлантичекий альянс невозможно до момента завершения специальной военной операции России. Также Зеленский обозначил свое нежелание втягивать в конфликт западных партнеров, слова украинского лидера передает «Царьград».

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НАТО приходится иметь дело с трудностями на фоне попыток расчистить место для членства Украины в альянсе. В преддверии ежегодной встречи в Вильнюсе на организацию растет давление с целью предоставить четкие гарантии безопасности Киеву. Об этом рассказали в американской прессе. Североатлантический альянс сталкивается с трудностями в расчистке членства в альянсе для Украины. Кроме того, в преддверии встречи растет давление на НАТО с целью предоставления Киеву четких гарантий безопасности, — пишут журналисты американской газеты The Wall Street Journal. В издании отмечают, что в НАТО пытаются найти для Киева обходной путь для вступления в альянс. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что попадание страны в Североатлантичекий альянс невозможно до момента завершения специальной военной операции России. Также Зеленский обозначил свое нежелание втягивать в конфликт западных партнеров, слова украинского лидера передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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