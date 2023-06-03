МЧС в ЯНАО предупредили жителей района об опасном погодном явлении

Спасатели предупредили жителей Пуровского района о сильном дожде

04 июня 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Ожидается выпадение более 50 мм осадков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пуровском районе (ЯНАО) до конца дня 4 июня ожидается сильный дождь с количеством осадков более 50 миллиметров. Об этом жителей муниципалитета предупредило управление МЧС по ЯНАО в соцсети. «По данным синоптиков в ближайший час и до конца дня 04.06.2023 ожидается опасное погодное явление. На территории Пуровского района очень сильный дождь с количеством осадков 50 мм и более», — сообщает в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что сильная гроза и ливень обрушились на Челябинск в воскресенье днем после жары, которая стояла несколько недель. В некоторых районах города прошел град. Потоки воды затопили отдельные улицы, а из-за раскатов грома на автомобилях, припаркованных во дворах, срабатывали сигнализации.

В Пуровском районе (ЯНАО) до конца дня 4 июня ожидается сильный дождь с количеством осадков более 50 миллиметров. Об этом жителей муниципалитета предупредило управление МЧС по ЯНАО в соцсети. «По данным синоптиков в ближайший час и до конца дня 04.06.2023 ожидается опасное погодное явление. На территории Пуровского района очень сильный дождь с количеством осадков 50 мм и более», — сообщает в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что сильная гроза и ливень обрушились на Челябинск в воскресенье днем после жары, которая стояла несколько недель. В некоторых районах города прошел град. Потоки воды затопили отдельные улицы, а из-за раскатов грома на автомобилях, припаркованных во дворах, срабатывали сигнализации.