03 июня 2023
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01 июня 2023

МЧС в ЯНАО предупредили жителей района об опасном погодном явлении

Спасатели предупредили жителей Пуровского района о сильном дожде
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Ожидается выпадение более 50 мм осадков Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) до конца дня 4 июня ожидается сильный дождь с количеством осадков более 50 миллиметров. Об этом жителей муниципалитета предупредило управление МЧС по ЯНАО в соцсети.

«По данным синоптиков в ближайший час и до конца дня 04.06.2023 ожидается опасное погодное явление. На территории Пуровского района очень сильный дождь с количеством осадков 50 мм и более», — сообщает в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что сильная гроза и ливень обрушились на Челябинск в воскресенье днем после жары, которая стояла несколько недель. В некоторых районах города прошел град. Потоки воды затопили отдельные улицы, а из-за раскатов грома на автомобилях, припаркованных во дворах, срабатывали сигнализации.

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В Пуровском районе (ЯНАО) до конца дня 4 июня ожидается сильный дождь с количеством осадков более 50 миллиметров. Об этом жителей муниципалитета предупредило управление МЧС по ЯНАО в соцсети. «По данным синоптиков в ближайший час и до конца дня 04.06.2023 ожидается опасное погодное явление. На территории Пуровского района очень сильный дождь с количеством осадков 50 мм и более», — сообщает в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что сильная гроза и ливень обрушились на Челябинск в воскресенье днем после жары, которая стояла несколько недель. В некоторых районах города прошел град. Потоки воды затопили отдельные улицы, а из-за раскатов грома на автомобилях, припаркованных во дворах, срабатывали сигнализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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