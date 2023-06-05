05 июня 2023

Власти Кургана назвали дату празднования Дня города

День рождения Кургана планируют отмечать 19 августа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничный салют. Курган , салют, фейерверк, день города, праздничный салют
В Кургане готовятся ко Дню города (архивное фото) Фото:

Курганские власти определились с датой празднования Дня города. Оно запланировано на 19 августа, рассказали URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подготовка ко Дню города ведется. Он запланирован на 19 августа», — ответили в пресс-службе городской администрации. В этом году Курган будет праздновать 344-ю годовщину со дня основания.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году праздничные мероприятия в честь Дня города прошли на Троицкой площади. Место торжества изменили из-за ремонта центральной площади города. На Троицкой площади 20 августа 2022 года выступала группа «Любэ». Курганцы слушали любимые песни под сильным ливнем.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские власти определились с датой празднования Дня города. Оно запланировано на 19 августа, рассказали URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Подготовка ко Дню города ведется. Он запланирован на 19 августа», — ответили в пресс-службе городской администрации. В этом году Курган будет праздновать 344-ю годовщину со дня основания. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году праздничные мероприятия в честь Дня города прошли на Троицкой площади. Место торжества изменили из-за ремонта центральной площади города. На Троицкой площади 20 августа 2022 года выступала группа «Любэ». Курганцы слушали любимые песни под сильным ливнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...