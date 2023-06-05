Власти Кургана назвали дату празднования Дня города

День рождения Кургана планируют отмечать 19 августа

В Кургане готовятся ко Дню города (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти определились с датой празднования Дня города. Оно запланировано на 19 августа, рассказали URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подготовка ко Дню города ведется. Он запланирован на 19 августа», — ответили в пресс-службе городской администрации. В этом году Курган будет праздновать 344-ю годовщину со дня основания.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году праздничные мероприятия в честь Дня города прошли на Троицкой площади. Место торжества изменили из-за ремонта центральной площади города. На Троицкой площади 20 августа 2022 года выступала группа «Любэ». Курганцы слушали любимые песни под сильным ливнем.