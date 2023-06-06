Девочка ушла из дома вечером 6 июня
В Магнитогорске Челябинской области пропала 15-летняя девочка. О том, что ее местонахождение неизвестно с вечера 6 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде.
«Пропала подросток Мария Федорова 2007 года рождения. Ушла в 19:30 6 июня с адреса Доменщиков, 9 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — пишут в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Пропавшая была одета в белую блузку, кроссовки того же цвета и черные брюки. У девушки длинные светлые волосы, худощавое телосложение и рост 160 сантиметров.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по указанным номерам
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