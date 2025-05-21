21 мая 2025

Минувшей ночью едва не вспыхнула церковь в центре Челябинска. Фото

Пожарные спасли от возгорания церковь в центре Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Святой Троицы чуть не пострадал из-за короткого замыкания
Храм Святой Троицы чуть не пострадал из-за короткого замыкания Фото:

В Храме Святой Троицы на ул. Кирова, 60а в Челябинске поздно вечером 21 мая произошло возгорание. Замкнуло один из прожекторов на фасаде колокольни, рассказали в МЧС Челябинской области.

«Произошло короткое замыкание светового прожектора на колокольне Свято-Троицкой церкви. Оперативно ликвидировано сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в МЧС.

Пострадавших в результате инцидента нет. Храм работает в штатном режиме, рассказали в министерстве. 

О дыме вокруг храма рассказали очевидцы в социальных сетях
О дыме вокруг храма рассказали очевидцы в социальных сетях
Фото:

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В Храме Святой Троицы на ул. Кирова, 60а в Челябинске поздно вечером 21 мая произошло возгорание. Замкнуло один из прожекторов на фасаде колокольни, рассказали в МЧС Челябинской области. «Произошло короткое замыкание светового прожектора на колокольне Свято-Троицкой церкви. Оперативно ликвидировано сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. Храм работает в штатном режиме, рассказали в министерстве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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