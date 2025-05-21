Храм Святой Троицы чуть не пострадал из-за короткого замыкания
В Храме Святой Троицы на ул. Кирова, 60а в Челябинске поздно вечером 21 мая произошло возгорание. Замкнуло один из прожекторов на фасаде колокольни, рассказали в МЧС Челябинской области.
«Произошло короткое замыкание светового прожектора на колокольне Свято-Троицкой церкви. Оперативно ликвидировано сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в МЧС.
Пострадавших в результате инцидента нет. Храм работает в штатном режиме, рассказали в министерстве.
О дыме вокруг храма рассказали очевидцы в социальных сетях
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