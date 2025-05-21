Жители челябинского поселка потребовали компенсировать оплату детских лагерей

Родители школьников в поселке Западный Сосновского района Челябинской области потребовали предоставить компенсацию отдыха детей в летних лагерях. Они заявили, что после присоединения поселка к Челябинску им должны вернуть часть оплаты. Глава Сосновского округа Евгений Ваганов URA.RU сообщил, что официального перехода еще не состоялось.
«Мы столкнулись с проблемой, что родители поселка Западный, который вошёл в состав Челябинска, не имеют права на компенсацию организации лагерного отдыха детей, как другие родители этого города», — пишет Александр Е. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Автор не уточняет название детского лагеря.
Глава Сосновского округа Евгений Ваганов пояснил URA.RU, что на сегодняшний день образовательные учреждения финансируются из местного бюджета. Имущество еще не передано. При этом все школьные лагеря работают бесплатно, а компенсация оплаты коммерческих лагерей не производится.
«Школы и садики финансирует на сегодняшний день Сосновский округ. Родителям необходимо обратиться в местное управление образования, чтобы разобраться с каждым вопросом индивидуально», — добавил Ваганов.
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