В Челябинске на выходных, 24 и 25 мая, для детей подготовили экскурсии по таинственным местам города и «Магический экспресс» в Еманжелинск. Для выпускников пройдут неоновая вечеринка, а для киноманов — показ «Вия» под звездами. В библиотеках же запланированы семейные бесплатные квизы и мастер-классы. Куда отправиться отдыхать и развлекаться — в материале URA.RU.
Экскурсии
В рамках фестиваля «Расцветай» пройдет экскурсия «Полет: от заводской проходной до ресторанного квартала». Она начнется 24 мая в 14:00. Спикеры Юлия Семейкина и Александра Горчакова расскажут, как радиозавод участвовал в космических программах. Стоимость — 700 рублей. (12+)
Юных исследователей и их родителей ждут приключения на Кировке. Там 25 мая 13:00 стартует семейная экскурсия по скульптурам пешеходной улицы. Гид от проекта «Челябинск пешком» Софья Марченко раскроет секреты нулевой версты, бронзового Хатико и музейной аптеки. Стоимость участия — от 700 рублей. (6+)
Любителей магии приглашают в необычное путешествие — «Магический экспресс» в Еманжелинск, который запланирован 25 мая. В 10:15 на пригородном вокзале вас встретят проводники в мантиях и отправят в двухчасовое приключение с фокусами, зельями и научными экспериментами. Стоимость билета — 3500 рублей. (6+)
Для всей семьи
В библиотеке №15 в 12:00 24 мая пройдет семейный квиз по культуре башкирского и татарского народов с интересными вопросами об Урале и особенностях природы, а также об известных личностях. Мероприятие бесплатное. (6+)
Центральная библиотека имени Пушкина 25 мая с 13:00 до 16:00 превратится в площадку для семейного творчества. В программе: нейрогимнастика, финансовый ликбез, создание семейного герба и множество мастер-классов для детей. Вход свободный. (6+)
Там же 24 мая в 16:00 пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству, где научат видеть волшебство в обыденности и улучшат взаимопонимание между поколениями. (12+)
Детские вечеринки
Ресторан «Белочка» 25 мая в 15:00 приглашает маленьких гостей на встречу с героем мультфильма «Три кота». Детей ждут тематические игры и танцы с аниматорами. Участие бесплатное. (6+)
Парк развлечений «Джунгли Сити» приглашает школьников на зажигательную неоновую вечеринку для выпускников, которая состоится 25 мая в 14:00. Стоимость билета — 1650 рублей. (6+)
Культурные события
На площади у Кафедрального собора 24 мая в 12:00 начнется праздник славянской письменности с ярмаркой ремесел, мастер-классами по каллиграфии и народными играми. Вход свободный. (6+)
25 мая в 19:00 в парке «Сад Победы» состоится бесплатный показ культового фильма ужасов «Вий» 1967 года. Этот шедевр советского кинематографа перенесет вас в украинскую деревушку, где студенту-философу Хоме Бруту предстоит провести три жуткие ночи в старой церкви, читая молитвы над телом умершей панночки, о которой ходят зловещие слухи. (12+)
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