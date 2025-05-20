Челябинским детям в выходные предлагают сварить зелье в поезде и научиться актерскому мастерству. Афиша

В Челябинске устроят «Магический экспресс» и мастер-классы для детей

21 мая 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

В рамках путешествия в Еманжелинск детям покажут фокусы и эксперименты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске на выходных, 24 и 25 мая, для детей подготовили экскурсии по таинственным местам города и «Магический экспресс» в Еманжелинск. Для выпускников пройдут неоновая вечеринка, а для киноманов — показ «Вия» под звездами. В библиотеках же запланированы семейные бесплатные квизы и мастер-классы. Куда отправиться отдыхать и развлекаться — в материале URA.RU. Экскурсии В рамках фестиваля «Расцветай» пройдет экскурсия «Полет: от заводской проходной до ресторанного квартала». Она начнется 24 мая в 14:00. Спикеры Юлия Семейкина и Александра Горчакова расскажут, как радиозавод участвовал в космических программах. Стоимость — 700 рублей. (12+) Челябинцы смогут узнать интересные факты про скульптуры на Кировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юных исследователей и их родителей ждут приключения на Кировке. Там 25 мая 13:00 стартует семейная экскурсия по скульптурам пешеходной улицы. Гид от проекта «Челябинск пешком» Софья Марченко раскроет секреты нулевой версты, бронзового Хатико и музейной аптеки. Стоимость участия — от 700 рублей. (6+) Любителей магии приглашают в необычное путешествие — «Магический экспресс» в Еманжелинск, который запланирован 25 мая. В 10:15 на пригородном вокзале вас встретят проводники в мантиях и отправят в двухчасовое приключение с фокусами, зельями и научными экспериментами. Стоимость билета — 3500 рублей. (6+) Для всей семьи В библиотеке №15 в 12:00 24 мая пройдет семейный квиз по культуре башкирского и татарского народов с интересными вопросами об Урале и особенностях природы, а также об известных личностях. Мероприятие бесплатное. (6+) Центральная библиотека имени Пушкина 25 мая с 13:00 до 16:00 превратится в площадку для семейного творчества. В программе: нейрогимнастика, финансовый ликбез, создание семейного герба и множество мастер-классов для детей. Вход свободный. (6+) Юношей приглашают на бесплатный урок актерского мастерства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Там же 24 мая в 16:00 пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству, где научат видеть волшебство в обыденности и улучшат взаимопонимание между поколениями. (12+) Детские вечеринки Ресторан «Белочка» 25 мая в 15:00 приглашает маленьких гостей на встречу с героем мультфильма «Три кота». Детей ждут тематические игры и танцы с аниматорами. Участие бесплатное. (6+) Парк развлечений «Джунгли Сити» приглашает школьников на зажигательную неоновую вечеринку для выпускников, которая состоится 25 мая в 14:00. Стоимость билета — 1650 рублей. (6+) Культурные события Ярмарку устроят в честь дня славянской письменности и культуры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU На площади у Кафедрального собора 24 мая в 12:00 начнется праздник славянской письменности с ярмаркой ремесел, мастер-классами по каллиграфии и народными играми. Вход свободный. (6+) 25 мая в 19:00 в парке «Сад Победы» состоится бесплатный показ культового фильма ужасов «Вий» 1967 года. Этот шедевр советского кинематографа перенесет вас в украинскую деревушку, где студенту-философу Хоме Бруту предстоит провести три жуткие ночи в старой церкви, читая молитвы над телом умершей панночки, о которой ходят зловещие слухи. (12+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 24 и 25 мая, для детей подготовили экскурсии по таинственным местам города и «Магический экспресс» в Еманжелинск. Для выпускников пройдут неоновая вечеринка, а для киноманов — показ «Вия» под звездами. В библиотеках же запланированы семейные бесплатные квизы и мастер-классы. Куда отправиться отдыхать и развлекаться — в материале URA.RU. В рамках фестиваля «Расцветай» пройдет экскурсия «Полет: от заводской проходной до ресторанного квартала». Она начнется 24 мая в 14:00. Спикеры Юлия Семейкина и Александра Горчакова расскажут, как радиозавод участвовал в космических программах. Стоимость — 700 рублей. (12+) Юных исследователей и их родителей ждут приключения на Кировке. Там 25 мая 13:00 стартует семейная экскурсия по скульптурам пешеходной улицы. Гид от проекта «Челябинск пешком» Софья Марченко раскроет секреты нулевой версты, бронзового Хатико и музейной аптеки. Стоимость участия — от 700 рублей. (6+) Любителей магии приглашают в необычное путешествие — «Магический экспресс» в Еманжелинск, который запланирован 25 мая. В 10:15 на пригородном вокзале вас встретят проводники в мантиях и отправят в двухчасовое приключение с фокусами, зельями и научными экспериментами. Стоимость билета — 3500 рублей. (6+) В библиотеке №15 в 12:00 24 мая пройдет семейный квиз по культуре башкирского и татарского народов с интересными вопросами об Урале и особенностях природы, а также об известных личностях. Мероприятие бесплатное. (6+) Центральная библиотека имени Пушкина 25 мая с 13:00 до 16:00 превратится в площадку для семейного творчества. В программе: нейрогимнастика, финансовый ликбез, создание семейного герба и множество мастер-классов для детей. Вход свободный. (6+) Там же 24 мая в 16:00 пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству, где научат видеть волшебство в обыденности и улучшат взаимопонимание между поколениями. (12+) Ресторан «Белочка» 25 мая в 15:00 приглашает маленьких гостей на встречу с героем мультфильма «Три кота». Детей ждут тематические игры и танцы с аниматорами. Участие бесплатное. (6+) Парк развлечений «Джунгли Сити» приглашает школьников на зажигательную неоновую вечеринку для выпускников, которая состоится 25 мая в 14:00. Стоимость билета — 1650 рублей. (6+) На площади у Кафедрального собора 24 мая в 12:00 начнется праздник славянской письменности с ярмаркой ремесел, мастер-классами по каллиграфии и народными играми. Вход свободный. (6+) 25 мая в 19:00 в парке «Сад Победы» состоится бесплатный показ культового фильма ужасов «Вий» 1967 года. Этот шедевр советского кинематографа перенесет вас в украинскую деревушку, где студенту-философу Хоме Бруту предстоит провести три жуткие ночи в старой церкви, читая молитвы над телом умершей панночки, о которой ходят зловещие слухи. (12+)