В Челябинске риелторы ухитрились обналичить маткапиталы на миллионы рублей

В Челябинске будут судить двух риелторов. Они предоставляли ложную информацию при заявке на использование маткапитала, сумарно обманув Фонд социального страхования на 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«В период с июня по октябрь 2020 года 50-летняя обвиняемая, работая риелтором, совершила хищение средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в органы фонда документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно цели использования средств. Она работала в сговоре с директором кредитного кооператива „Оптима Капиталь“, который оказывал владельцам материнского (семейного) капитала услуги по „обналичиванию“ денежных средств», — рассказали в надзорном ведомстве.
В результате двух эпизодов обмана обвиняемая присвоила 900 тысяч рублей. Вторая риелтор совершила шесть эпизодов хищения на сумму 2,6 млн рублей. Уголовные дела направлены в суд. Дело против директора кооператива выделено в отдельное уголовное производство.
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