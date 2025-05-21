21 мая 2025

В Челябинске риелторы ухитрились обналичить маткапиталы на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении обманывавших государство риелторов возбудили уголовные дела
В отношении обманывавших государство риелторов возбудили уголовные дела Фото:

В Челябинске будут судить двух риелторов. Они предоставляли ложную информацию при заявке на использование маткапитала, сумарно обманув Фонд социального страхования на 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В период с июня по октябрь 2020 года 50-летняя обвиняемая, работая риелтором, совершила хищение средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в органы фонда документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно цели использования средств. Она работала в сговоре с директором кредитного кооператива „Оптима Капиталь“, который оказывал владельцам материнского (семейного) капитала услуги по „обналичиванию“ денежных средств», — рассказали в надзорном ведомстве.

В результате двух эпизодов обмана обвиняемая присвоила 900 тысяч рублей. Вторая риелтор совершила шесть эпизодов хищения на сумму 2,6 млн рублей. Уголовные дела направлены в суд. Дело против директора кооператива выделено в отдельное уголовное производство.

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В Челябинске будут судить двух риелторов. Они предоставляли ложную информацию при заявке на использование маткапитала, сумарно обманув Фонд социального страхования на 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В период с июня по октябрь 2020 года 50-летняя обвиняемая, работая риелтором, совершила хищение средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в органы фонда документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно цели использования средств. Она работала в сговоре с директором кредитного кооператива „Оптима Капиталь“, который оказывал владельцам материнского (семейного) капитала услуги по „обналичиванию“ денежных средств», — рассказали в надзорном ведомстве. В результате двух эпизодов обмана обвиняемая присвоила 900 тысяч рублей. Вторая риелтор совершила шесть эпизодов хищения на сумму 2,6 млн рублей. Уголовные дела направлены в суд. Дело против директора кооператива выделено в отдельное уголовное производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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