Верховный суд пересмотрел решение о товарных знаках «ЧТЗ-Уралтрак»

Верховный суд РФ отменил решение о товарных знаках челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как следует из документации суда, рассмотрением вновь займется первая инстанция.
«Кассационная инстанция. Отменить решение суда первой инстанции, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций полностью и направить дело на новое рассмотрение», — отмечено на сайте суда.
Ответчиком выступила компания «Машсервис». Она рекламировала технику завода через свой сайт, а бывшие в употреблении механизмы восстанавливала и продавала. На сайте были представлены изделия с логотипами «ЧТЗ-Уралтрак». На заводе усомнились в том, что продукция произведена в его цехах. Предыдущие судебные инстанции сочли, что компания «Машсервис» не смогла подтвердить легальность оборота товара. Суды решили, что заключение договора купли-продажи товара без наличия первичных документов с разрешениями от завода может свидетельствовать, будто фирма торговала контрафактной техникой и в обход официального дилера. При этом сам он в ходе судебного заседания придерживался другой позиции: контрагент действовал законно.
Первоначально истец требовал выплатить ему 10 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Однако суды снизили платеж до 100 тысяч. Адвокат Сергей Гаврюшкин заявил URA.RU, что суды неверно трактовали принцип исчерпания исключительного права владельца товарного знака. Если продукция продается по легальным товарам, никаких дополнительных согласий продавца не требуется, утверждал юрист.
В мае URA.RU обратилось в пресс-службу «ЧТЗ-Уралтрак» за комментариями. Представители предприятия отметили, что к изложенной в документах суда позиции им добавить нечего.
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