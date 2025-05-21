21 мая 2025

В челябинском городе инвалид более 30 лет ждет переезда в комфортное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Усть-Катаве инвалида не переселяют в благоустроенное жилье
В Усть-Катаве инвалида не переселяют в благоустроенное жилье Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области инвалид с 1993 года стоит в очереди на благоустроенное жилье. Квартиру, которая подходила бы человеку с ограничениями по здоровью, ему до сих пор не выдали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах, пишет telegram-канал связи граждан с СК РФ.

"С 1993 года мужчина состоит в очереди на улучшение жилищных условий, при этом в прошлом году его квартира в доме по улице Куйбышева была признана непригодной для нужд маломобильного гражданина. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", — говорится в сообщении.

От имени инвалида к председателю СК обратился его брат. Он отметил, что семья неоднократно обращалась в различные органы власти для решения проблемы, но меры приняты не были. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Усть-Катаве Челябинской области инвалид с 1993 года стоит в очереди на благоустроенное жилье. Квартиру, которая подходила бы человеку с ограничениями по здоровью, ему до сих пор не выдали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах, пишет telegram-канал связи граждан с СК РФ. "С 1993 года мужчина состоит в очереди на улучшение жилищных условий, при этом в прошлом году его квартира в доме по улице Куйбышева была признана непригодной для нужд маломобильного гражданина. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", — говорится в сообщении. От имени инвалида к председателю СК обратился его брат. Он отметил, что семья неоднократно обращалась в различные органы власти для решения проблемы, но меры приняты не были. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...