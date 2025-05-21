В челябинском городе инвалид более 30 лет ждет переезда в комфортное жилье

В Усть-Катаве Челябинской области инвалид с 1993 года стоит в очереди на благоустроенное жилье. Квартиру, которая подходила бы человеку с ограничениями по здоровью, ему до сих пор не выдали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах, пишет telegram-канал связи граждан с СК РФ.
"С 1993 года мужчина состоит в очереди на улучшение жилищных условий, при этом в прошлом году его квартира в доме по улице Куйбышева была признана непригодной для нужд маломобильного гражданина. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", — говорится в сообщении.
От имени инвалида к председателю СК обратился его брат. Он отметил, что семья неоднократно обращалась в различные органы власти для решения проблемы, но меры приняты не были. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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