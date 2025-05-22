ХК «Трактор» не может улететь из Ярославля из-за атаки беспилотников

Челябинский ХК «Трактор» не может вылететь домой из Ярославля. Причина: перенос рейсов из-за ограничений, связанных с атакой беспилотников.
«„Трактор“ продолжает оставаться в Ярославле. Вылет перенесли уже более чем на четыре часа из-за ограничений на перелеты из-за беспилотников в центральной части России», — сообщает Олеся Усова.
«Трактор» прилетел в Ярославль 20 мая для участия в пятом матче Кубка Гагарина против «Локомотива». Для того чтобы вернуть серию в Челябинск, команде нужно было побеждать. Но железнодорожники оказались сильнее, выиграв главный трофей лиги.
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