Власти предъявили 178 миллионов долга к фигуранту дел в челябинском минстрое

Власти двух муниципалитетов Челябинской области добились включения долгов в реестр кредиторов «Стройтранссоюза» на 178 млн рублей. Как сообщила временный управляющий компании Ирина Чикишева, долги предъявили Копейск и Чебаркульский район.
«Сообщаю о включении в реестр требований кредиторов ООО „Строительное транспортное предприятие „Союз“. Управление строительства Копейского городского округа — 24,277 млн рублей“, — отметила Чикишева на „Федресурсе“.
Руководитель указала четыре кредитора. Управление образования администрации Чебаркульского района предъявило 156 млн рублей. Остальные кредиторы имеют претензии на меньшие суммы. Компания «Менеджмент сити» намерена взыскать 3,349 млн рублей, Владимир Лаленков — 3,605 млн рублей.
В 2023 году чебаркульские власти предъявили три иска к «Стройтранссоюзу». Их общая сумма составила 162 млн рублей. Арбитраж, отказывая в претензиях, указал на то, что требовать деньги следует в порядке дела о банкротстве. Конкурсное производство сроком на полгода в отношении должника суд запустил осенью 2024 года. Претензии к компании предъявили также другие заинтересованные лица. Среди них есть спортшкола № 1 из Златоуста, чей биатлонный стадион «Стройтранссоюз» начинал строить. Претензии учреждения достигли 13,54 млн рублей. Еще 57,9 млн рублей учебное заведение взыскало во внебанкротном порядке, а на 71 млн рублей дело рассматривается. Претензии на 69,15 млн рублей к должнику заявили несколько банков.
Бывший совладелец компании Михаил Азаматов отбывает четырехлетний срок в колонии за мошенничество. Следствие предположило, что Азаматов в должности заместителя директора фирмы передал взятку экс-директору подведомственного министерству «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову. Позже он пытался вернуть эту сумму, но безуспешно. Кроме того, в уголовном деле фигурирует бывший заместитель министра строительства региона Татьяна Антонова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!