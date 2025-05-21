В центре Челябинска отремонтируют аварийный особняк, которому 150 лет

Проект реставрации памятника регионального значения — «Одноэтажный деревянный дом А.А. Агрова — И.П. Кузнецова» в центре Челябинска получил одобрение в Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, сообщили в учреждении. Здание, построенное в 1880-х годах, расположено на улице Цвиллинга.
«Дом, возведенный в 80-е годы XIX века, расположен на углу улиц Цвиллинга, 8, и Карла Маркса, 66 (ранее — Большая и Исетская). Это одноэтажное деревянное здание сохранило черты эклектичной архитектуры конца XIX — начала XX века. К сожалению, сегодня здание находится в аварийном состоянии», — сообщили в учреждении.
Серьезный ремонт необходим кровле, стенам первого этажа и деревянным перекрытиям. Целью реставрации является сохранение исторического облика здания при его адаптации к современным условиям эксплуатации. Сперва здесь проведут противоаварийные укрепления, далее отреставрируют фасад до первоначального вида и благоустроят прилегающую территорию. Все работы будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего охрану объектов культурного наследия.
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