21 мая 2025

В центре Челябинска отремонтируют аварийный особняк, которому 150 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Историческое здание приведут в первоначальный вид
Историческое здание приведут в первоначальный вид Фото:

Проект реставрации памятника регионального значения — «Одноэтажный деревянный дом А.А. Агрова — И.П. Кузнецова» в центре Челябинска получил одобрение в Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, сообщили в учреждении. Здание, построенное в 1880-х годах, расположено на улице Цвиллинга. 

«Дом, возведенный в 80-е годы XIX века, расположен на углу улиц Цвиллинга, 8, и Карла Маркса, 66 (ранее — Большая и Исетская). Это одноэтажное деревянное здание сохранило черты эклектичной архитектуры конца XIX — начала XX века. К сожалению, сегодня здание находится в аварийном состоянии», — сообщили в учреждении. 

Серьезный ремонт необходим кровле, стенам первого этажа и деревянным перекрытиям. Целью реставрации является сохранение исторического облика здания при его адаптации к современным условиям эксплуатации. Сперва здесь проведут противоаварийные укрепления, далее отреставрируют фасад до первоначального вида и благоустроят прилегающую территорию. Все работы будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего охрану объектов культурного наследия. 

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Проект реставрации памятника регионального значения — «Одноэтажный деревянный дом А.А. Агрова — И.П. Кузнецова» в центре Челябинска получил одобрение в Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, сообщили в учреждении. Здание, построенное в 1880-х годах, расположено на улице Цвиллинга.  «Дом, возведенный в 80-е годы XIX века, расположен на углу улиц Цвиллинга, 8, и Карла Маркса, 66 (ранее — Большая и Исетская). Это одноэтажное деревянное здание сохранило черты эклектичной архитектуры конца XIX — начала XX века. К сожалению, сегодня здание находится в аварийном состоянии», — сообщили в учреждении.  Серьезный ремонт необходим кровле, стенам первого этажа и деревянным перекрытиям. Целью реставрации является сохранение исторического облика здания при его адаптации к современным условиям эксплуатации. Сперва здесь проведут противоаварийные укрепления, далее отреставрируют фасад до первоначального вида и благоустроят прилегающую территорию. Все работы будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего охрану объектов культурного наследия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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