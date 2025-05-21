Челябинца осудили за обман директора конной школы дочери экс-губернатора

В Центральном райсуде Челябинска вынесли приговор местному жителю, который обманул Светлану Дубовик, занимавшую должность тренера конной школы «Рифей», которой руководит дочь экс-губернатора региона Петра Сумина Наталья Алистратова. За помощь по уголовному делу он попросил от женщины 500 тысяч рублей, которые присвоил себе. За мошенничество он получил три года колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Дубовик обратилась к мужчине за помощью во время суда по делу о мошенничестве. В вину ей ставили то, что она обогатилась за счет закупки лошадей по завышенной стоимости. Ее предлагалось отправить в колонию. Чтобы решить вопрос с судом она и пошла на взятку.
По итогу деньги до «решалы» не дошли. Посредник был задержан со всей суммой. Но и без них Дубовик отделалась условным сроком. Правда после снова попала под уголовку уже по другому эпизоду, снова связанному с закупкой лошадей.
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