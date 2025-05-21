Беларусь нарастит поставки молока в Челябинскую область

Беларусь увеличит поставки молочных продуктов в Челябинскую область. Как заявил гендиректор Рогачевского молочно-консервного комбината Владимир Луцкий, ежемесячно предприятие выпускает до 12 млн банок сгущенки. Продукция пользуется спросом у челябинцев.
«Мы работаем с регионом. Видим огромный потенциал. И наш визит сопряжен с тем, чтобы этот потенциал развивать. Мы уже продаем в Челябинскую область сыр, масло, молочные консервы, молоко с долгим сроком годности», — передала пресс-служба минсельхоза области слова Рогачева.
Холдинг объединил пять заводов, на которых работает 2,2 тысячи человек. В сутки группа перерабатывает 1,7 тонны сырья. Поставки белорусы ведут в 42 страны мира, причем, регулярные поставки — в 27 стран. На Россию пришлось 75% экспорта.
В рамках визита делегации из Беларуси руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Гомельской области ознакомились с работой Челябинского молочного комбината. Предприятие выступает филиалом группы «Росмол». Гости продегустировали местную молочную продукцию, включая сметану и йогурты. Белорусские компании готовы предложить молочные компоненты, например, для изготовления мороженого. Как заметила замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова, поставки снизят затраты челябинских переработчиков. Как следствие, удастся сдержать цены на товар для конечного потребителя.
Подшивалова подчеркнула, что регион давно сотрудничает с Беларусью: с Гомельской областью действует соглашение о партнерстве. По словам руководителя, челябинцы экспортируют в Беларусь макаронные изделия, крупы, муку и другие продовольственные товары. Подшивалова отметила, что соседнее государство занимает седьмое место среди стран-покупателей продовольствия из региона. Позиции удалось занять благодаря свободному товарообороту в рамках Таможенного и Евразийского экономических союзов.
За четыре месяца 2025 года челябинский экспорт в Беларусь вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В свою очередь, дружественная страна поставляет молочную продукцию. Белорусские сыры и кисломолочные напитки пользуются популярностью у южноуральцев. Также продолжились продажи зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и жаток производства гомельского завода сельскохозяйственных машин «Гомсельмаш».
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