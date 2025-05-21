Концерт Яникса, страйкбол и загадки карт «Таро»: что ждет челябинцев на выходных. Афиша

На выходных для челябинцев выступит группа «Краски» и пройдут стендапы
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Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
Игра в страйкбол пройдет по сюжету выживания в условиях техногенной катастрофы Фото:

Жители Челябинска на выходных, 24 и 25 мая, смогут открыть для себя мир мистики с картами Таро, побаловать свои вкусовые рецепторы на кулинарных мастер-классах и ощутить прилив адреналина, играя в страйкбол. А также насладиться концертами и посмотреть легендарную кинокартину бесплатно. Об этих и других мероприятиях — в материале URA.RU.

Мистический вечер (16+)

Котокафе «Котофей» 24 мая в 18:30 приглашает на необычный вечер с картами Таро. Гостей ждет знакомство с кошачьими колодами, индивидуальные расклады и общение с пушистыми обитателями кафе. Стоимость — 800 рублей.

Кулинарные мастер-классы (18+)

Кулинарное пространство «Рататуй» 25 мая в 14:00 проведет гастрономический мастер-класс, где участники освоят приготовление: салата с филе индейки и пряным булгуром, нежной телячьей щечки в винном соусе и воздушного морковного торта с карамелью. Стоимость участия — 2990 рублей.

Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург
Челябинцы научатся готовить блюда фьюжн-кухни
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Вечером того же дня в 19:00 школа «Пармезан» ждет гурманов на мастер-класс по приготовлению ужина: салата с мидиями и рукколой, домашних равиоли в сливочно-винном соусе и классического крем-брюле. Цена билета — 2350 рублей.

Активный отдых (18+)

Центр военно-тактических игр «Звезда» 25 мая в 10:00 устроит захватывающую игру в страйкбол по сценарию «Выброс». Участникам предстоит противостоять наемникам в зоне техногенной катастрофы. Взнос за участие — 700 рублей.

Концерты (18+)

Рэп-исполнитель Yanix 24 мая в 18:00 представит новый альбом на сцене «Галактики развлечений». Билеты — от 1500 рублей.

Дискач 90х. Екатеринбург
Группа «Краски» исполнит нашумевшие хиты
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Вечером того же дня в ресторане «Максимилианс» выступит группа «Краски», исполнив свои главные хиты. Начало в 22:00, стоимость билета — 900 рублей.

Кинопоказ с дискуссией (18+)

В киноцентре Оболенского 25 мая в 14:00 состоится бесплатный показ культовой «Лолиты» Стэнли Кубрика. Фильм расскажет историю Гумберта Гумберта — интеллектуала-эмигранта, который ради близости с юной Долорес (Лолитой — прим.ред.) вступает в брак с ее матерью. Обсуждение кинокартины пройдет с критиком Олегом Мясниковым.

Стендапы (18+)

В кинотеатре «Знамя» 24 мая в 19:00 выступят юмористы, участники шоу на телеканале ТНТ — Гассан Джабер и Влада Макаренкова. Билеты — от 900 рублей.

Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург
В Челябинске пройдут как бесплатные, так и платные стендапы
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В 21:00 того же дня стендап-клуб на Ленина представит сольный концерт комика Валеры Артюхова. Билеты — от 1000 рублей.

25 мая в 19:00 там же пройдет открытое стендап-шоу, где сможет выступить любой желающий. Вход бесплатный.

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Жители Челябинска на выходных, 24 и 25 мая, смогут открыть для себя мир мистики с картами Таро, побаловать свои вкусовые рецепторы на кулинарных мастер-классах и ощутить прилив адреналина, играя в страйкбол. А также насладиться концертами и посмотреть легендарную кинокартину бесплатно. Об этих и других мероприятиях — в материале URA.RU. Кулинарное пространство «Рататуй» 25 мая в 14:00 проведет гастрономический мастер-класс, где участники освоят приготовление: салата с филе индейки и пряным булгуром, нежной телячьей щечки в винном соусе и воздушного морковного торта с карамелью. Стоимость участия — 2990 рублей. Вечером того же дня в 19:00 школа «Пармезан» ждет гурманов на мастер-класс по приготовлению ужина: салата с мидиями и рукколой, домашних равиоли в сливочно-винном соусе и классического крем-брюле. Цена билета — 2350 рублей. Центр военно-тактических игр «Звезда» 25 мая в 10:00 устроит захватывающую игру в страйкбол по сценарию «Выброс». Участникам предстоит противостоять наемникам в зоне техногенной катастрофы. Взнос за участие — 700 рублей. Рэп-исполнитель Yanix 24 мая в 18:00 представит новый альбом на сцене «Галактики развлечений». Билеты — от 1500 рублей. Вечером того же дня в ресторане «Максимилианс» выступит группа «Краски», исполнив свои главные хиты. Начало в 22:00, стоимость билета — 900 рублей. В киноцентре Оболенского 25 мая в 14:00 состоится бесплатный показ культовой «Лолиты» Стэнли Кубрика. Фильм расскажет историю Гумберта Гумберта — интеллектуала-эмигранта, который ради близости с юной Долорес (Лолитой — прим.ред.) вступает в брак с ее матерью. Обсуждение кинокартины пройдет с критиком Олегом Мясниковым. В кинотеатре «Знамя» 24 мая в 19:00 выступят юмористы, участники шоу на телеканале ТНТ — Гассан Джабер и Влада Макаренкова. Билеты — от 900 рублей. В 21:00 того же дня стендап-клуб на Ленина представит сольный концерт комика Валеры Артюхова. Билеты — от 1000 рублей. 25 мая в 19:00 там же пройдет открытое стендап-шоу, где сможет выступить любой желающий. Вход бесплатный.
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