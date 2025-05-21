Жители Челябинска на выходных, 24 и 25 мая, смогут открыть для себя мир мистики с картами Таро, побаловать свои вкусовые рецепторы на кулинарных мастер-классах и ощутить прилив адреналина, играя в страйкбол. А также насладиться концертами и посмотреть легендарную кинокартину бесплатно. Об этих и других мероприятиях — в материале URA.RU.
Мистический вечер (16+)
Котокафе «Котофей» 24 мая в 18:30 приглашает на необычный вечер с картами Таро. Гостей ждет знакомство с кошачьими колодами, индивидуальные расклады и общение с пушистыми обитателями кафе. Стоимость — 800 рублей.
Кулинарные мастер-классы (18+)
Кулинарное пространство «Рататуй» 25 мая в 14:00 проведет гастрономический мастер-класс, где участники освоят приготовление: салата с филе индейки и пряным булгуром, нежной телячьей щечки в винном соусе и воздушного морковного торта с карамелью. Стоимость участия — 2990 рублей.
Вечером того же дня в 19:00 школа «Пармезан» ждет гурманов на мастер-класс по приготовлению ужина: салата с мидиями и рукколой, домашних равиоли в сливочно-винном соусе и классического крем-брюле. Цена билета — 2350 рублей.
Активный отдых (18+)
Центр военно-тактических игр «Звезда» 25 мая в 10:00 устроит захватывающую игру в страйкбол по сценарию «Выброс». Участникам предстоит противостоять наемникам в зоне техногенной катастрофы. Взнос за участие — 700 рублей.
Концерты (18+)
Рэп-исполнитель Yanix 24 мая в 18:00 представит новый альбом на сцене «Галактики развлечений». Билеты — от 1500 рублей.
Вечером того же дня в ресторане «Максимилианс» выступит группа «Краски», исполнив свои главные хиты. Начало в 22:00, стоимость билета — 900 рублей.
Кинопоказ с дискуссией (18+)
В киноцентре Оболенского 25 мая в 14:00 состоится бесплатный показ культовой «Лолиты» Стэнли Кубрика. Фильм расскажет историю Гумберта Гумберта — интеллектуала-эмигранта, который ради близости с юной Долорес (Лолитой — прим.ред.) вступает в брак с ее матерью. Обсуждение кинокартины пройдет с критиком Олегом Мясниковым.
Стендапы (18+)
В кинотеатре «Знамя» 24 мая в 19:00 выступят юмористы, участники шоу на телеканале ТНТ — Гассан Джабер и Влада Макаренкова. Билеты — от 900 рублей.
В 21:00 того же дня стендап-клуб на Ленина представит сольный концерт комика Валеры Артюхова. Билеты — от 1000 рублей.
25 мая в 19:00 там же пройдет открытое стендап-шоу, где сможет выступить любой желающий. Вход бесплатный.
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